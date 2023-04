Place au Vert-Play ces 13 et 14 mai au FC Malonne: le club organise son premier tournoi écoresponsable

Des pains saucisses… avec des produits locaux

À l’initiative de ce projet, Arnaud a pu compter sur une "dreamteam" composée du comité et de parents qui voulaient s’investir dans le club. "Il s’agit d’une approche globale. Pour les repas, nous allons nous fournir à la Ferme de Reumont, à Malonne, pour les pains saucisses. Et pour les cornets de pâtes, une entreprise namuroise basée à Gembloux, Eggusto, sera présente. Ils font leurs pâtes eux-mêmes. En ce qui concerne les collations distribuées aux jeunes, ils recevront un fruit de saison et un biscuit maison, fait par nos bénévoles. Et les gourdes sont conseillées, il n’y aura pas de bouteilles en plastiques. Pour les plus grands, nous travaillerons avec des brasseries locales."

Aussi, des balades seront proposées pour faire découvrir Malonne et sa région.

Pas de classements

Dans le but de préserver l’ambiance familiale et la convivialité de l’événement, Arnaud Péters précise qu’aucun classement sera effectué au terme du tournoi. 68 équipes sont inscrites, soit 650 jeunes, principalement de clubs locaux, qui ont été invités. "Il y aura huit équipes par catégorie d’âge, de cinq à douze ans. Les équipes joueront six matchs de quinze minutes. Il y aura des équipes de filles, avec des joueuses de douze à quatorze ans. 12 jeunes filles sont inscrites", dit-il. "Il n’y a pas de classement pour conserver un tournoi serein, sans tension."

Un projet pilote soutenu par l’ACFF

Pour financer le tournoi, le FC Malonne a fait appel à des sponsors, mais pas que ceux du club: "Nous en avons trouvé auprès de producteurs, d’artisans, etc. de la région. Cela nous permet de limiter le coût des repas. Nous avons aussi contacté les médias, ce qui nous donne une visibilité. Et l’ACFF, qui nous soutien, enverra un vidéaste officiel le samedi pour faire un reportage vidéo du tournoi, qui est un projet pilote."

Un match de gala et un tournoi Dames

En plus du tournoi de jeunes, un match de gala entre les vétérans "qui ont fait l’histoire du FC Malonne" sera organisé le samedi à 20h. Et un tournoi Dames aura lieu le dimanche à 18h, entre joueuses de clubs de la région.

Le tournoi du Vert-Play est organisé en partenariat avec la Ville de Namur ces 13 et 14 mai, dès 09h30 au FC Malonne. Plus d’informations sont disponibles sur le site du club.