Le premier gros rendez-vous outdoor de la saison a eu lieu ce samedi à Marche-en-famenne avec les championnats provinciaux d'athlétisme

Plus de 430 athlètes présents

Des cadets aux masters, ils sont au total pas moins de 219 à défendre les couleurs des clubs de l’Arch, le mieux représenté avec 90 participants, du SMAC, avec 79 concurrents, de l’Ocan avec 30 athlètes, du Roca défendu par 19 athlètes et de l’Acco, où une seule athlète mais non des moindres, a fait le déplacement. Manon Mahy est en effet la seule à se rendre à Marche-en-Famenne. Alignée sur le 800 mètres, la cadette termine le double tour de piste en 2:26.99, à la troisième place, derrière des athlètes titrées à de nombreuses reprises comme Amélie Bihain (Arch), en 2:24.73 et sa coéquipière Hélène Sensée. Toujours au club cinacien, mais cette fois sur 3000 mètres, Aline Gérardy décroche la victoire et le titre provincial, un de plus, en 10:47.29. À noter également à l’Arch, les bons résultats de Julien Dessart, qui après le 200 mètres, s’impose en saut en hauteur et en saut en longueur chez les cadets.

Marinx continue de règner

Au SMAC, il faut noter le retour à la compétition de Bastien Marinx. Après des soucis de dos, qui l’ont d’ailleurs empêché de réaliser la performance espérée au semi-marathon de Namur, il semble bel et bien de retour puisqu’il termine son 3000 mètres en pôle position, en 8:57.82 devant son coéquipier Luca Mommart et son impressionnant chrono de 9:00.88 alors qu’il n’est que junior, qui devient également champion provincial. Emeline Cleymans devient doublement championne provincial sur le 100 mètres haies et le saut en longueur. Même combat pour le sprinteur, fer de lance du club, Luca Laurent, sur le 100 et le 200 mètres, qu’il boucle en 10.61 et en 21.36. Le doublé est également réalisé par Paolina Baramoto Yayu en 12.14 et 25.29 où elle se contente de la seconde place sur le 200 mètres, mais est première provinciale. Sasha Bruyère se rapproche de plus en plus de la barre des 2 minutes sur le 800 mètres, avec un chrono de 2:00.26. C’est la troisième place de la course et la première place au championnat provincial.

Des masters bien représentés

Les masters de l’Ocan défendent haut les couleurs rouges et blanches, à l’image de Michel Charlier, seul athlète engagé dans le concours du poids chez les M65 mais qui lance tout de même ses 5 kilogrammes à 8,02 mètres ou encore Émilie Charlier, qui s’impose au lancer du poids chez les F40. Après deux secondes places en disque et en poids, Elise Regaerts décroche la première place en javelot, avec un jet à 29,59 mètres dans la catégorie des seniores.

Les Van Kerm pour représenter le Roca

Carton plein pour la famille Van Kerm, affiliée au Roca, avec le titre d’Otis à la hauteur avec un saut à 1,76 mètres, le titre de Zélie chez les juniores au javelot avec un jet à 17,12 mètres et le titre de Selma dans la catégorie WPA, World Para Athletics, en saut en longueur.