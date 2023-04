En attirant l’ancien pro Jessy Gálvez López, Aische a réussi un joli coup. L’ex-pro du Sporting de Charleroi, international chez les jeunes, rejoindra le stade Bertrand hyper motivé après une blessure au genou. Passé par le Cercle de Bruges ou encore la RAAL, Jessy était à Rebecq cette saison mais il n’a pas joué une minute après s’être "fait" les croisés lors du stage en juillet. "Aische est vraiment l’équipe qui m’a donné le plus d’intérêt, avoue l’ancien Zèbre, beau-frère du défenseur aischois Sacha Iglicki. Le projet est vraiment bien et j’aime beaucoup l’ambiance club familial qu’il y a. Sacha ne m’a dit que du bien du club donc ça m’a aussi aidé à prendre ma décision." Concernant sa blessure au genou, il précise: "Ça va, j’ai fait ma kiné dans un super-centre à Charleroi, à Monceau plus précisément, je suis à la fin de ma rééducation. J’ai déjà fait tous les tests pour voir comment mon genou se comportait et tout est positif. Je n’ai eu aucune complication durant ma rééducation. Je serai d’attaque pour entamer la préparation et j’ai vraiment hâte."

Aische devrait confirmer l’arrivée d’un défenseur dimanche (probablement Ugo Becquevort) et cherche encore un défenseur central. Pour dimanche à Couvin, Catinus est suspendu.

Couvin

Pour son dernier match, quelle équipe le coach Fabrice Lebrun pourra-t-il aligner face à Aische ? Difficile à dire, les Fagnards ne se sont pas entraînés mardi. Absents le week-end dernier, Galante, Duchesne et N. Deppe devraient être sur le terrain, tout comme Wackers et Magotteaux, de retour de suspension. Blessés, Sobry et Gillis sont incertains. La suite, pour le futur comité, maintien en D3 ou pas, c’est une réunion avec la commune qui demande des… comptes puis des explications face aux parents des jeunes du club, dans le flou.

Tamines

Tibor Balog et son staff verront le président ce jeudi soir avant l’entraînement. "Il viendra expliquer le projet du club pour la saison prochaine, précise le coach taminois. On y verra plus clair. " En attendant, Tamines teste déjà pas mal de joueurs, comme ce mardi lors d’un amical contre Durbuy (2-2).

Pour finir la saison face à Monceau, Aromatario reprendra sa place dans les buts, le jeune Kenzo Venturini était en voyage scolaire. William Pale Mone est blessé, il s’est occasionné une sévère plaie au niveau du tibia.

Onhaye

Jérémy De Vriendt et Anthony Lorenzon souffleront avant le tour final puisqu’ils sont suspendus pour la venue du Crossing. Kembi rentre dans l’équipe. Il n’y a pas de blessé dans les rangs walhérois.

Ciney

Opéré du bras lundi, Benjamin Kersten est évidemment indisponible face à Raeren, tout comme Bukasa (entorse) et Boudjemaa, suspendu. Otte et Bruckner rentrent de suspension alors que Villano revient pour son dernier match en Bleu.