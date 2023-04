La renaissance de la Bouillonnante a eu lieu samedi du côté d’Alle-sur-Semois avec la première "Alletante". Même équipe organisatrice, même savoir-faire, même envie de bien faire et, surtout, même credo de rendre service à des gens dans le besoin grâce aux bénéfices.

Trois courses (14, 27 et 44 kilomètres) et un nombre de participants limité à 1500 pour l’ensemble de celle-ci. "Nous avions volontairement fixé le nombre de participants à ce chiffre", explique Étienne Van Gasse, qui avec Allan Valois et Jean-Luc Bailly, constituent désormais le socle organisationnel. "Cette mesure de prudence était surtout due au fait que nous nous trouvions face à de gros changements. Nous voulions aussi être un peu plus cool…"

Samedi, la course-phare a donc sacré un Français. Pas une première dans la mesure où le palmarès de la Bouillonnante renseignait des noms tricolores tels ceux de Michel Verhaeghe ou de Ludovic Pommeret. Yoann Garault, ingénieur breton de 40 ans, dont le palmarès en trail recelait jusqu’ici une 35e place à la Diagonale des fous et une 4e sur l’ultra de la Restonica (chaque fois en 2021).

Chez les dames, la victoire est allée à une ancienne lauréate (déjà un top 10 au scratch voici un peu plus de dix ans à la Bouillonnante) avec l’insatiable Séverine Vandermeulen, victorieuse voici peu au Dernier Homme debout. Sur le 29 kilomètres, victoire d’Arnaud Maquet, Aqualien entraîné par Étienne Van Gasse et d’Elodie Dancette.