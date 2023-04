Une troisième place à assurer pour Maillen

"À Faulx nous avons dû attendre le dernier quart-temps pour opérer la différence, explique le coach Olivier Collignon. En effet, nous avons mal négocié le début de rencontre avec notamment des shoots qui ne rentraient pas." Et de poursuivre: "Samedi, en début de soirée, nous avons également pris les trois points mais non sans difficulté. Comme ce fut le cas à Faulx on a n’a pas bien joué en défense. Après avoir resserré les rangs ce fut meilleur ce qui nous a permis de partir rapidement en transition. et de conclure La troisième place sera assurée la semaine prochaine en cas de succès à Cerfontaine. Un déplacement à prendre avec sérieux".