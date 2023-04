Un rayon de soleil inespéré aux Passerelles

Comme son nom l’indique, le tracé emprunte le halage des bords de Meuse, passant de la rive droite à la rive gauche à plusieurs reprises au détour d’un pont, d’une écluse, d’une passerelle et… d’escaliers !

Dès le top départ, Valentin Grégoire, Geoffrey Vanderstraeten, tous les deux inscrits sur la boucle unique et Christopher Van Leendert prennent la poudre d’escampette et s’isolent du reste du peloton. Ils se relayent en tête et font le trou sur le reste du peloton. Après quatre kilomètres, Valentin lâche ses partenaires d’aventure. "Je m’attendais à courir pour la seconde place. Finalement, Valentin a ralenti et j’ai poursuivi avec Chris sur un bon tempo jusqu’à la fin. content de cette victoire, malgré les nombreux escaliers et le vent de face sur le dernier kilomètre", précise Geoffrey.

C’est une nouvelle victoire pour l’impressionnante Apolline Ramboux, qui intègre le top 5 scratch. Stéphanie Rock et Anaïs Gaudin n’ont d’autres solutions que de se contenter des premiers accessits.

Après avoir laissé Geoffrey au terme de la première boucle, Christopher poursuit son chemin, seul en tête et termine avec plus de quatre minutes d’avance sur le traileur Fabrice Étienne et Émile Dubuc.

"La belle météo m‘a donné envie de m’inscrire tardivement sur cette épreuve. Après un échauffement un peu écourté et le départ donné, je repère alors seulement les forces en présence. Quand Valentin craque, je n’allonge pas, préférant faire la suite accompagné. Finalement Geoffrey s’arrête après un tour et je me dis alors que cela risque d’être long, seul, avec le vent, mais je suis finalement assez content de mo i", précise cet ancien vainqueur du Challenge de la Ville de Namur.

Afin d’égayer un peu son plan d’entraînement, Valentine Mathy décide de remplacer sa séance longue au programme par cette épreuve à laquelle elle n’avait jamais participé. Elle décroche une large victoire, devant Elise Clinet et Maude Arnould. "Je n’avais pas d’objectif de résultat, juste le plaisir de partager ce moment avec mes amis, mon papa et d’autres participants sous le soleil namurois", sourit Valentine.

La prochaine manche du Challenge de la Ville de Namur est prévue le lundi de Pentecôte, 29 mai, à l’occasion du Trail de Namur, sur 8, 16 ou 24 kilomètres.