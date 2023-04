Trail de Floreffe: Des parcours magnifiques pour découvrir l'Abbaye et sa région

Seul en tête après 2 kilomètres sur les 10 à parcourir, Audric Delhauteur a décroché la première victoire de sa saison. "Je suis parti assez fort pour m’isoler en tête. Voyant que Théo Zarro et Mathis Hubaux n’étaient pas loin derrière, je relançais fréquemment et j’ai géré mon avance jusqu’à l’arrivée", précise le vainqueur. Théo et Mathis ont complété le podium. Chez les filles, la première place a été décernée à Christine Juguot sans discussion. C’était par contre plus serré derrière entre Aline Coulon et Géraldine Nemery.

Parti avec son collègue et ami Renan Gossiaux (inscrit sur le 25 kilomètres), Nathan Lindekens, s’est imposé sur les 17 bornes. "À la bifurcation, je me suis retrouvé seul sur des parties roulantes que j’affectionne particulièrement et qui m’ont permis de creuser l’écart avec mes poursuivants. L’avance étant là, j’ai relâché dans la dernière difficulté pour me faire plaisir et profiter un peu de cette toute première victoire en trail", dit Nathan, en pleine préparation pour son prochain objectif, les 20 kilomètres de Bruxelles. Le spécialiste du VTT, Pierre Delcour, a fini 2e devant Benny Kerckhoven.

Après plusieurs mois sans course, Claire Nauwelaerts a signé un retour gagnant, lauréate de la moyenne distance devant Élisabeth Woeldgen et Clarisse Van Tichelen. "J’hésitais entre 10 et 17 kilomètres mais j’avais l’envie de me défouler. Il y avait beaucoup de bitume, mais aussi de magnifiques tronçons dans les bois. Je n’avais aucune idée de ma position durant la course, mais c’est une belle surprise de terminer première".

Après deux mois d’entraînement et de course sur route, Renan Gossiaux est bel et bien de retour dans les bois. Il s’est imposé sur les 25 km. "Le parcours était assez roulant et nous emmenait dans les 3 bois de la région avec une magnifique arrivée et un alpage menant à l’Abbaye. Côté course, après le début partagé avec Nathan, j’étais seul après la première difficulté, jusqu’à la fin." Alexandre Lefèbvre a signé un nouveau podium avec la 2e place grâce à une poignée de secondes d’avance sur Krijn Bustraan. Chez les dames, le podium de la longue distance est composé de Claire Chastanier, de la Biotraileuse (qui évoluait sur ses terres d’entraînement) Hélène Dassy et d’Alexandra Bouchat.