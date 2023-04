Rasquin: "On a fait fausse route"

On l’a déjà dit, à 74 ans, Philippe a d’autres priorités que le foot. Mais il ne veut pas abandonner les Oursons. "Je n’ai pas trouvé de satisfaction sportive cette saison et j’ai un peu perdu ma hargne légendaire. Mais j’espère que les investisseurs vont confirmer leur venue et redresser le club. On est encore un peu dans le flou avec ce projet, surtout que la commune n’est pas trop chaude pour intégrer le volet associatif, comme prévu dans un premier temps. On a une assemblée générale ce mardi, on devrait y voir beaucoup plus clair. Je ne laisserai pas tomber le club, j’y resterai le temps de la transition."

Sow: "Je vais m’impliquer à Andenne"

De son côté, Ousmane Sow confirme qu’il est prêt à rejoindre Andenne la saison prochaine, même en P2. "Je vais, effectivement, m’impliquer dans ce club, mais cela ne concerne qu’Ousmane Sow, dit-il. Il n’y a aucun lien avec Durbuy, ce sont deux projets totalement différents."