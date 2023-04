Naissance d’une nouvelle course cycliste à Profondeville: la Flèche Mosane

Derrière cette belle initiative, on retrouve Alessandro De Amicis. L’ancien coureur des clubs de Marchovelette ou du Pesant Club Liégeois est très actif pour le vélo dans sa localité du bord de Meuse. Il y a créé un club pour cyclosportifs et cyclotouristes, le Cyclo Club Mosan, mais aussi des courses pour les amateurs et masters, sur un circuit corsé. Cette Flèche Mosane vient remplacer ces courses pour les amateurs et masters. "Nous montons de catégorie et nous serons le dernier interclubs belges de la saison, explique-t-il. La course se fera en circuit, avec une boucle de 18 kilomètres".

Un tracé qui ne sera pas facile, avec notamment la côte du Herdal, à Profondeville, mais aussi celle de la Baratte, à Bois-de-Villers. Le rendez-vous est pris, en espérant une belle réussite pour ce comité qui en veut et a d’autres projets pour le cyclisme à Profondeville.