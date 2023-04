N3 et Promotion: Namur Volley place ses équipes au tour final (calendriers)

L’équipe messieurs de Namur a terminé en force, pour s’emparer d’une place de dauphin, synonyme de tour final.

Clément Evrard, vous avez clôturé la phase classique à la deuxième place, grâce notamment à votre exploit contre Maaseik. Quel sentiment vous procure ce remarquable parcours ?

Une belle satisfaction, comme pour mes équipiers en général. L’an passé, l’équipe avait terminé à mi-classement, en ayant presque dû se battre contre la relégation. Ici, on finit à trois unités seulement du leader. Cela veut dire que, si on avait évité trois de nos nombreux 3-2 du début de championnat, ou pris les trois points contre Bouillon voici deux semaines, on serait à égalité avec les Limbourgeois. On aurait même pu être champions, ce qui est assez incroyable ! Et on pourrait encore rejoindre la N2, via ce tour final.

Reste à savoir combien de participants seront appelés à monter…

Oui, ce n’est pas clair. Au départ, on disait que seul le premier de ce tournoi à quatre accéderait à la N2. Mais j’ai cru entendre, ces derniers jours, qu’il y en aurait plus. De toute façon, nous, on y va pour être premiers. Mais on part aussi dans l’inconnu, car on ne connaît pas vraiment nos adversaires (NDLR: si Guibertin et Hemiksem-Schelle ont confirmé leur participation, Denderhoutem a décliné et est remplacé par le 3e de sa série, Kalken).

L’approche est-elle différente, dans une formule de type tournoi, avec trois matchs à enchaîner en quelques heures ?

Il faut prendre en compte l’aspect physique. Et on ne peut pas dire qu’on est l’équipe ayant la meilleure condition, je pense. Les autres disposent peut-être aussi de noyaux plus volumineux que le nôtre. Mais, si on remporte notre premier match, on tentera de tenir le coup jusqu’au bout, c’est sûr.

Tour final N3 messieurs: dimanche 30 avril à Limal

Namur affrontera Guibertin à 11 h 15, Hemiksem à 12 h 45 et Kalken à 14 h 30.

Promotion Dames : un tour final pour rien ?

La promotion dames de Namur sera également au casting du tour final, suite à sa deuxième place en série B. Mais là aussi, à quelques jours de l’échéance, on se perd en conjectures, entre règlement spécifique et documents mentionnant des nombres de montants différents. «On a demandé des explications. Et heureusement, car on a notamment appris, grâce à une question de notre secrétaire, que les joueuses n’ayant pas joué avec cette équipe durant la compétition régulière ne pouvaient disputer ce tour final, même celles venant des divisions inférieures», indique Jérôme Cornet, qui cédera le coaching à Dominique Colin, ayant prévu des vacances, en cette période de congés de printemps dans l’enseignement francophone.

«Cela nous intéressait fortement, car une de nos centrales ne sera pas là samedi, tandis qu’une autre devra partir après les deux premiers matchs. On avait par contre appelé deux jeunes, de P3 et de P1, chez nous, en cours de saison. Peut-être pourront-elles accompagner le groupe», s’interroge l’entraîneur, qui n’est pas le seul à stigmatiser le «flou» présidant à ces organisations. Quant au nombre exact de montants, il dépend certes des arrêts ou refus de montée dans les échelons supérieurs. Mais on est parti sur une base de six, pour passer à quatre! Selon la dernière mouture, il n’y aura que sept équipes en lice, personne n’ayant répondu présent en série C (pour rappel, la participation n’est pas obligatoire, mais si on y va et qu’on se classe en ordre utile, on ne peut refuser de monter). Et une formation de N2 ne se réinscrirait pas. Il pourrait donc y avoir de la place pour tout le monde dans l’ascenseur…

Tour final de Promotion dames: samedi 29 avril à Perwez

Namur disputera trois matchs de poule, contre Wijnegem à 10 h 30, Lede à 11 h 45 et Berg-op-Wijgmaal à 14 h 15.

Des matchs entre les 3e, puis entre le perdant de celui-ci et le 4e de la poule 2 sont ensuite prévus (ni Waremme, ni Thimister ne représentent la Promotion C).

Règlement du tour final

Qualification joueurs

Aucun joueur/joueuse ne peut jouer ou être repris sur la feuille de match s’il n’a pas joué dans l’équipe durant la compétition régulière.

Matchs et points

Tous les matchs des tours finaux se jouent en 2 sets gagnants de 25 points, avec un éventuel troisième en 15 points (avec 2 points d’écart). Attribution des points: 2-0 : 3 pour le vainqueur et 0 pour le perdant, 2-1 : 2 pour le vainqueur et 1 pour le perdant.