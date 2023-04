Le jeune Fernelmontois Bruno Boudry (Canach, D2 du Grand-Duché de Luxembourg), formé en partie à Saint-Trond, rejoindra l’Union Rochefortoise en D2 ACFF la saison prochaine pour y suppléer le gardien Gilles Lentz.

Onhaye: Fin de l’aventure pour Delplank

Bastien Delplank a fait le choix de ranger les crampons en cette fin de saison. Pour expliquer cette fin prématurée (il n’a que 26 ans), le joueur d’Onhaye évoque sa situation familiale, et notamment la naissance de sa fille, mais également des problèmes récurrents au dos. Un an après son frère Thibaut, c’est donc le plus jeune des frères Delplank qui dit au revoir au plateau de l’Agauche.

Thy-le-Château: Un retour aux sources

Parti de la Jeunesse Tamines en cours de saison pour des divergences de vue avec la direction sambrienne, le milieu de terrain Julien Charlier (35 ans) était libre pour la prochaine saison. Même s’il ne faisait plus guère de doute sur sa future destination, entre autres depuis son apparition en bord de terrain lors du match du titre des Métallos, c’est officiel depuis ce mardi: Julien défendra à nouveau les couleurs rouges et noires de l’US Thy-le-Château (qui montera donc en P2). C’est en effet dans le club de l’entité de Walcourt qu’il avait commencé le football.