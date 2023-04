Lesse & Lhomme C, un réservoir de jeunes champions prometteurs

"Le titre n’était pas forcément l’objectif de ce noyau, constitué de jeunes âgés entre 15 et 18 ans. Ce qu’on veut, c’est qu’ils puissent évoluer le plus haut possible. Mais, s’ils sont champions, c’est qu’ils ont le niveau pour aller en P1. Ils n’ont subi que deux défaites, contre Gembloux B chez nous et dans la petite salle de Le Roux, où c’est toujours compliqué. Mais ils ont remporté la seconde confrontation contre ces équipes et même les deux contre Ciney B. Ces jeunes reçoivent aussi pas mal de possibilités de côtoyer nos formations des catégories supérieures. La plupart s’entraînent d’ailleurs quatre fois par semaine. Et leur progression est énorme." La promesse d’autres belles saisons, pour le club rochefortois.

Le noyau: Chenoy Lucas, Soroge Eliott, Schmitt William, Defèche Mathéo, Lezaire Louis, Grégoire Mathéo, Delval Gabriel, Limbourg Louis, Chantraine Sulaye, Dumont Sacha, Magermans Basile, Vandenbussche Louis, Hennau Brandon, Colpaert Noa.