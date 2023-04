Les petits clubs savent pourquoi

Car Chevetogne et Évelette, les deux autres formations de P1 directement impactées par ce forfait qui, rappelons-le, a condamné Haversin à la P2, tiennent à afficher leur soutien au comité des Jaune et Noir. Et les Coccinelles en premier, elles qui voyaient pourtant, en conséquence de cette décision, leur avance sur les Oheytois fondre à deux unités alors qu’aucune des deux équipes n’est encore officiellement sauvée avant la dernière journée. "Frédéric Quinet (NDLR: le CQ et secrétaire de Haversin qui a souhaité ne pas commenter cette affaire à chaud) n’a pas fait ça de gaieté de cœur. Je n’ai aucun souci avec ce forfait et je ne lui en veux absolument pas", assure Nicolas Rossion, le président des voisins chevetognards qui recevront chez eux en clôture du championnat… Évelette. "Bien sûr, pour nous, ce n’est pas top mathématiquement et il va falloir se battre lors du dernier match. Mais on ne peut pas en vouloir au forfait de Haversin. Chevetogne n’avait qu’à se sauver plus tôt ! "

Haversin, Chevetogne, Évelette… même combat

Forcément, les 3 points pris par forfait faisaient les affaires des Évelettois. Mais là-bas aussi, on tenait d’abord à faire part de son appui envers un club dans une situation délicate et qui partage des points communs avec les Bleus. "Haversin et Évelette sont des petits clubs de village, tout comme Chevetogne d’ailleurs. J’adore ces clubs et j’ai beaucoup de respect pour Monsieur Quinet, qui fait fonctionner le club à lui seul. Et je sais de quoi je parle, les bénévoles ne sont pas nombreux non plus chez nous, confie le président d’Évelette Michel Massy. Ce forfait, il s’agit sans doute d’un coup de sang, mais que je comprends tout à fait. Quand vous êtes tout seul à vous battre pour votre club et que vous voyez tout le monde quitter le navire, ça en devient décourageant et le ras-le-bol peut vous mener à ce genre de décision. "

"Je fais partie de ces joueurs qui partiront en fin de saison, et je reconnais que j’avais initialement donné ma parole pour rester si l’équipe gardait une partie de ses joueurs. Mais ce n’est pas le cas et je m’en suis excusé auprès de Frédéric", enchaîne le joueur haversinois Baptiste Michel, très touché par la déroute de son club, lui qui entretient une relation très amicale avec son secrétaire. "J’apprécie vraiment Fred et ce qu’il traverse m’attriste beaucoup, regrette le défenseur de 29 ans. Dans un premier temps, c’est vrai que j’ai été choqué et fâché du forfait. Mais avec le recul, j’ai tenté de me mettre à sa place, celle d’un dirigeant qui se retrouve sans joueur pour la prochaine saison. J’ai pu parler avec lui et je crois qu’il préfère ne pas revenir là-dessus pour l’insant parce que, s’il doit s’exprimer, c’est d’abord en présence de son groupe. "

Conscient des manquements de l’équipe, pas toujours très assidue aux entraînements ces derniers temps, Baptiste Michel sait que les joueurs ont aussi leur part de responsabilité, même si eux affirmaient vouloir jouer à Évelette. "On a tous nos torts dans cette histoire", dit Baptiste en écho aux déclarations de son T1 Jean-François Grégoire pour qui "la remise en question doit se faire chez chacun".

Et aux mauvaises langues, joueur, entraîneur et présidents adverses répondent en chœur: non, ce forfait n’est ni une vengeance, ni une volonté de nuire. "Qu’on ne vienne pas dire que Haversin a offert 3 points à Évelette. À mon avis, c’étaient de toute façon 3 points que nous allions prendre, au vu des nombreux joueurs absents dimanche, estime Michel Massy. Ce qui est embêtant, ce sont les cartes jaunes: nous avons 5 ou 6 joueurs à deux cartes, qui auraient pu écoper d’une 3e contre Haversin et être suspendus lors du dernier match. Mais il n’en sera rien. Éthiquement, ce n’est pas juste vis-à-vis de Chevetogne."

Une fête commune ?

La bataille pour se sauver se livrera donc jusqu’à l’ultime seconde de la saison entre les deux clubs villageois. "Je connais Fred car j’ai joué à Haversin en jeunes. Je me doute qu’il a ses raisons pour expliquer ce forfait, et elles ne sont pas d’ennuyer Chevetogne ou de fausser le championnat, affirme Régis Diluzolele, le T1 des Coccinelles. Il y a peut-être de l’animosité en interne avec les joueurs, mais je suis convaincu qu’elle n’est pas dirigée contre nous. Et, de toute façon, nous devons nous concentrer sur nous, pas sur les autres."

Mais alors que chacun veut à tout prix éviter le troisième siège éjectable, peut-être que Couvin viendra rassurer les deux équipes en se maintenant en D3 ? Peu importe le résultat de Chevetogne contre Évelette, les deux teams seraient alors sauvés. "Et c’est bien évidemment ce qu’on souhaite et qu’on espère, histoire de faire la fête avec Chevetogne dimanche", ponctue le président oheytois.