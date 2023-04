Les Foulées de St-Jo plus discrètes

Jadis manche du Challenge de la Ville de Namur, les Foulées de Saint-Jo font maintenant partie d’un autre challenge, le Challenge Anima, organisé par la commune de Gesves et qui regroupe six épreuves de type joggings, trails ou encore corridas. Un peu moins connu et peut-être également un peu moins populaire, ce nouveau challenge ne permet pas à l’épreuve d’atteindre le nombre d’inscrits d’autrefois, mais ils sont tout de même 190 à fouler la région gesvoise sur des tracés de 6 et 13 km. En pleine préparation pour les Championnats de Belgique de course de montagne, dimanche prochain, Mathis Lange s’impose sur la petite distance devant Ludovic Watrin et Gaspard Vis. " Je voulais pousser une dernière fois le moteur avant dimanche prochain, et profiter de cette épreuve organisée par l’école du village située à 2 km de la maison. En démarrant sur mes allures de course de la semaine prochaine, je me retrouve rapidement isolé en tête, une place que je garderai toute la course. Maintenant, plus qu’à me reposer pour être au rendez-vous dimanche ", commente Mathis. Chez les dames, le podium est composé d’Ophélie Thiry, dixième au classement scratch, devant Héloïse Lefèbvre et Stéphanie Marchand. Les écarts sont assez marqués sur le 13 kilomètres entre Gilles Jérôme, vainqueur, Jonathan Fabry et Jérémie Fraselle, qui complètent le trio de tête. Également en préparation pour le Championnat de Belgique de ce dimanche, Stéphanie Grevesse partage le podium avec des copines. " Chouette course nature vallonnée dans un bel écran de verdure, où je m’aligne pour le fun. Moi qui suis habituée au trail, c’est un tracé assez roulant sans aucun temps de repos ", raconte la gagnante, qui a déjà le regard tourné vers son prochain objectif, la Petite Trotte à Arthur, en juillet.