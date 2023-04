Le raid de la Molignée amputé du kayak

Après la partie course à pied, le duo vainqueur en 2022 composé de Sylvain Clarenne et Julien Tripnaux est en tête. Sur leurs talons, les vainqueurs du Raid Trophy 2022, le challenge qui ne réunit pas moins de 10 manches en Wallonie, Brice Vansteenland et Simon Laurent. La première équipe mixte est composée de Julie Rogge et Théo Suray. Chez les filles, une équipe semble prendre largement les commandes. Les triathlètes du Tri-Beauraing, Aline Jaumotte et Sophie Debry,

La seconde partie de course, bien plus longue, va être déterminante. Il ne faut que quatre kilomètres de VTT pour que les spécialistes de la discipline, Yohan Morone et Maxime Van Wynsberghe, pour se retrouver en pôle position. Ils terminent avec près de neuf minutes d’avance sur Brice et Simon. "La course à pied n’est pas vraiment notre fort. Ayant déjà fait un raid en septembre à Dinant, on s’est dit qu’il ne fallait pas partie trop vite, tout en gardant les autres concurrents à portée de fusil. Une fois arrivé sur le vélo, on sait que le plus dur est passé. Au bout du compte, on se fait plus la guerre entre nous qu’avec les autres équipes", sourient les gagnants. Malgré une belle chute, Simon Wery et Régis Biot s’octroient la troisième place.

Dans la catégorie mixte, comme l’an dernier, le duo flamand, Katja Malfliet et Dieter Stockx s’imposent. Antonin De Clercq et Amélie Van Caekenberghe décrochent, sur un malentendu, la seconde place. "Je suis tombée trois fois", s’exclame-t-elle, avant d’entendre Antonin rétorquer: "C’est le métier qui rentre !". Après une grosse prestation à vélo, Hélène Pinon et Johan Goubau se hissent sur le podium.

Près de 45 minutes séparent la première de la seconde équipe féminine. Aline Jaumotte et Sophie Debry survolent l’épreuve. "On s’est bien tiré l’une l’autre, l’une étant plus à l’aise à pied, et l’autre à vélo. Le fait d’avoir fait la reconnaissance du parcours la semaine dernière nous a bien aidés, car il n’est pas simple et assez difficile", commentent les filles. Catherine et Stéphanie Motten montent la seconde marche de podium, devant Véronique Thiébaut et Laurence Brunin, victime d’une vilaine chute dans les derniers kilomètres en VTT.