Nettine-Mohiville (14,38 km) : la plus longue spéciale du rallye de Wallonie et est un vrai juge de paix. Le tracé est très rapide, technique à souhait avec pas mal de "cordes" et de virages masqués.

Natoye (8,81 km) : En début d'épreuve, l'exceptionnelle partie "show" dans le centre du village reste identique. Une grande classique de l'épreuve, très redoutée, mais toujours appréciée.

Crupet (8,16 km) : Cette année, le départ file directement vers la célèbre épingle droite de Crupet. Ensuite, la remontée vers Maillen est un morceau d'anthologie. La fin du tracé n'est pas en reste avec des passages ultra-rapides vers Ivoy et l’arrivée sur une route étroite piégeuse.

Wartet (5,45 km) : C'est la plus courte (excepté la Citadelle) et elle ne sera disputée que deux fois, mais elle reste sélective, surtout avec cette première partie très rapide et technique le long de la Gelbressée. La deuxième partie est plus technique dans l'entité de Wartet.

Citadelle (3,36 km - Show) : place au spectacle pour clôturer la première journée. Le lieu est mythique et l'animation sera "non-stop" de 17 h 30 à 22 h 30. Deux passages des voitures du BRC et du VHRS sont prévus, dans l'ordre des numéros (et plus dans l'ordre inverse). Le tracé est inédit avec un départ toujours donné au pied des tribunes devant le public. Tickets d'entrée spécifiques!

Fernelmont (7,60km) : Inaugurée en 2022, l'épreuve chronométrée de Fernelmont se déroule cette année en sens inverse. Un parcours très particulier pour les pilotes, avec un mélange de routes très étroites et très larges et une longue portion de terre.

Eghezée (12,09 km) : Cette nouvelle spéciale a vu le jour en 2021. Le tracé 2023 est inédit, en sens inverse de 2022, avec une première partie en show. Tracé assez spécifique très rapide et piégeux.

Vedrin (9,39 km) : Départ à Petit Sart, un peu retardé par rapport à l'an passé, pour longer la E411 et rejoindre Daussoulx pour une partie plus technique à Vedrin dans un final redessiné.

Naninne (9,12 km - Power Stage) : Retour de cette ES avec un départ allongé de plus de 2 km. Départ dans le zoning de Naninne-Sud avant de descendre vers Grande Campagne et de reprendre ensuite le parcours habituel et les fameuses épingles dans Naninne avant l'arrivée à Dave. Un dernier morceau de bravoure pour le dernier tronçon chronométré, Power Stage de l'épreuve.

Comme les dernières années, une séance d'autographes sera organisée au chapiteau à Jambes le vendredi soir entre 19h et 21 h 15. Au menu, présentation des équipages et soirée "show Pixl".