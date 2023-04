Julien Dethier a fait ses intervalles au jogging d'Achêne

Rapidement en tête, Antoine Havenne n’a laissé aucune chance à ses adversaires et s’est imposé devant Victor Mullens et Pierre Del Forno. "Sur le deux premiers kilomètres, nous étions à trois. Jusqu’au 5e km, j’ai décidé de prendre un peu d’avance, sans tuer la course pour autant car le 2e n’était pas loin. Ce n’est qu’en fin de parcours que je suis parvenu à réellement m’isoler", commente le vainqueur.

Très en verve ces dernières semaines, Sophie Aerts, l'"Archère", s’est adjugé une victoire de plus, devant Maya Dussard, face à qui elle s’était déjà inclinée au sprint par le passé. "Je connais le parcours sur le bout des doigts: les montées, les descentes, les relances, pour avoir habité à Achêne. Je suis assez fière de ma performance, qui confirme ma bonne forme du moment", raconte Sophie.

En démarrant très fort sur le 12,2 kilomètres, Julien Dethier a rapidement pris une grosse avance sur ses adversaires, qu’il n’a plus revus par la suite. "Mon objectif était de faire mon entraînement par intervalles sur le jogging. J’ai commencé fort et creusé l’écart rapidement. Après 8 kilomètres, mon entraînement s’achevait, mais l’avance accumulée m’a permis de finir sans le stress d’être rattrapé dans le dernier tiers de course", explique-t-il. Clément Renard et Jérôme Chaboteaux ont complété le podium.

Aidée par un de ses amis, Lilian Thonet, Manon Lambotte a réussi à maintenir un bon rythme pour décrocher la victoire devant Sara Lebon et Delphine Colson. "Nous avons bouclé les 12 kilomètres avec une moyenne de 14 km/h sur un parcours roulant mais avec tout de même 200 mètres de dénivelé positif, précise Manon. Je suis vraiment contente de ma forme actuelle et de ma progression des derniers mois."

La prochaine manche du Challenge Condrusien en province namuroise aura lieu le 16 juin, à l’occasion du jogging du Congo, à Ciney.