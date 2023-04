Jessy Galvez Lopez signe à Aische

"Aische c’était vraiment l’équipe qui m’a donné le plus d’intérêt, avoue l’ancien Zèbre. Quand une équipe te donne de l’intérêt, tu te sens tout de suite bien et en confiance, le projet est vraiment bien et j’aime beaucoup l’ambiance club familial qu’il y a. Et oui Sacha, c’est mon beau-frère, il m’a dit que du bien du club donc ça m’a aussi aidé à prendre ma décision. Je m’entends hyperbien en dehors du terrain avec lui. Sur le terrain ensemble, ce sera top."

De retour d’une sérieuse blessure au genou, il ajoute: "Ça va, j’ai fait ma kiné dans un super-centre à Charleroi, à Monceau plus précisément, je suis à la fin de ma rééducation. J’ai déjà fait tous les tests pour voir comment mon genou se comportait et tout est super-positif. Je n’ai eu aucune complication durant ma rééducation. Je serai d’attaque pour entamer la préparation et j’ai vraiment hâte."