C’est en P2B qu’on recense le plus gros carton du week-end, avec le 13-2 infligé par l’Union Rochefortoise B à Surice. Jérémy Wauthy ne s’est pas fait prier pour reprendre la tête du classement des buteurs de la série en plantant 6 roses dans cette rencontre ! De quoi lui faire gagner une avance de 5 buts sur son plus proche poursuivant, le Pondrômois Cédric Magis, muet ce dimanche face à Schaltin (où Mattias Berny a scoré deux fois) contre qui il est monté au jeu seulement 20 minutes.

Toujours dans le match entre Rochefort et Surice, Maxime Lambert a planté ses trois premiers buts avec l’équipe B du club tandis que Patrick Collin, pour l’instant sur le podium du classement des buteurs, y est allé d’un doublé.

Un autre joueur de P2B s’est illustré en inscrivant son premier triplé en championnat: c’est le Bioulois Axel Dache, qui avait déjà réussi le doublé, mais jusqu’ici jamais plus cette saison. Ses 3 goals face à Petigny-Frasnes lui font accéder au palier symbolique des 10 buts. Enfin, Mattéo Puche (Onhaye B) a doublé la mise dans la rencontre qui opposait les Walhérois à Flavion B (0-4).

En série A, le record a donc été porté un peu plus haut, avec 43 buts inscrits en un après-midi. Le succès 10-1 de Bossière-Gembloux contre Jambes a bien aidé, mais cinq autres scores (avec chaque fois des victoires à 4 buts) ont également pesé dans la balance. Du côté des leaders bossiérois, les semaines se suivent et se ressemblent: le 10-1 de ce week-end fait suite à un succès 1-4 à Lustin et une victoire 7-1 contre Profondeville… Trois matches de rang dans lesquels Louis Laurent a planté à chaque fois un triplé. Soit 9 goals de plus au compteur rien que sur le mois d’avril. Une carburation impressionnante qui en fait depuis ce dimanche le meilleur buteur de la série, avec 26 réalisations personnelles, soit une de plus que Nicolas Herbiniat et Bastien Gilsoul… deux joueurs qui s’affrontaient ce week-end. Ou plutôt dont les équipes s’affrontaient puisque Nicolas est resté sur le banc tout le match, assistant impuissant au quadruplé que réussissait Bastien (son deuxième cette saison).

Parmi les autres succès de dimanche, on relève des doublés à la pelle: ceux de Basile Adam et Maxence Mouthy avec Ligny (3-4 à Petit-Waret) ainsi que celui d’ Esteban Diz Villanueva pour sceller la victoire de Lustin à Sauvenière (0-4). Celui d’ Amaury Hermand avec Naninne s’est malheureusement avéré insuffisant contre Malonne (4-3), où Émile Seutin y est aussi allé de son doublé. Enfin, avec un score de 10-1, il y avait de grandes chances pour que Louis Laurent ne soit pas le seul à faire trembler les filets plusieurs fois avec Bossière-Gembloux… Reda Laidi et Jean-Serge Guede ont aussi eu droit à leur doublé, tout comme Jean-Baptiste Marion avec Wépion (4-2 contre Tamines B).

Voici les meilleurs buteurs de P2 après la 29e journée de championnat:

P2A

26 buts

Laurent (Bossière-Gembloux)

25 buts

Herbiniat (FCO Namur), Gilsoul (Rhisnes)

24 buts

De Groote (Sauvenière)

18 buts

Guede (Bossière-Gembloux)

17 buts

Leruth (Ligny), A. Reins (Rhisnes)

15 buts

Marion (Wépion)

13 buts

B. Adam (Ligny), Harrad (Wépion),

12 buts

Gillard (Aische B)

11 buts

Poskin (Éghezée), Lajili (Jambes), Duchêne (Petit-Waret)

10 buts

Paris (Ligny), Deheneffe (Malonne), Baugniet et Hannecart (Naninne), T. Rihoux (Rhisnes)

9 buts

Gourmet (Aische B), Kessler (Éghezée), Leocata (Lustin), Hermand (Naninne), Doupagne (Petit-Waret), Demeuse (Profondeville), S. Guenegand (Wépion)

8 buts

Lultz (Bossière-Gembloux), Notte (Lustin), Dehaye et Joine (Rhisnes)

7 buts

Tallier (Bossière-Gembloux), Perez Avial (Éghezée), Camara (Jambes), Vermeren (Naninne), Huygen-Thomas (Wépion)

6 buts

Sabbe (Bossière-Gembloux), Genard (Grand-Leez B), Preumont (JS Tamines B), Diz Villanueva (Lustin), Gondry (Malonne), Coucke (Profondeville)

5 buts

Bernard et Quandt (Bossière-Gembloux), J. Corvo, El Kouchaii et Rossini (FCO Namur), Beguin et Depireux (Grand-Leez B), Fall (Jambes), Mascaux (Ligny), Franssen (Petit-Waret), Guillaume (Sauvenière)

4 buts

Ferrante (Aische B), Laidi (Bossière-Gembloux), Thierens, Van Achter et Willaert (Éghezée), Salihu (Jambes), Lo Manto (JS Tamines B), Charpentier, Hennau et Stevens (Ligny), Bottaro et Craps (Malonne), Mary (Naninne), A. Blavier et Delitte (Petit-Waret), Folens, Herbay et Scailteur (Profondeville), Desmet, François et Misson (Sauvenière), Miler (Wépion)

3 buts

Mailleux et Moureaux (Éghezée), Liotta (FCO Namur), Delooz et Longin (Grand-Leez B), Jacques (Jambes), Belic, Caplier, Porcaro et Sebaihi (JS Tamines B), Mouthuy (Ligny), Robert (Lustin), Seutin (Malonne), Baume (Naninne), Libert (Petit-Waret), Van Vlemmeren (Profondeville), G. Allard et Tallier (Rhisnes), Bower et Henrion (Sauvenière), Chelli et T. Guenegand (Wépion)

2 buts

Gilbert et Nameche (Aische B), Gys (Éghezée), Crimi, Ibrahimi et Strazzante (FCO Namur), Barry (Grand-Leez B), Manzi (Jambes), Sainthuile (Jambes), El Badri, Mirabella et Sadany (JS Tamines B), Conti et B. Delcommene (Ligny), Pilar Cerqueira et Tonneau (Lustin), Dupuis, Hennaux et Jonet (Malonne), Jacquet, Pinchart et Rigaux (Naninne), R. Blavier, Demaerschalk, Mauroy et Pirard (Petit-Waret), Bodart, Chevalier, De Ketelaere et Militello (Profondeville), Ancion et Munaut (Rhisnes), Destain et Renier (Sauvenière), Olivier (Wépion)

P2B

32 buts

Wauthy (Rochefort B)

27 buts

Magis (Pondrôme)

21 buts

Collin (Rochefort B)

19 buts

Patrick Nama (Anhée), Pisvin (Gedinne)

17 buts

Baudaux (Pesche)

16 buts

V. Dubois (Anhée)

15 buts

Huet (Assesse), Quevrin (Gesves), Koné (Havelange)

13 buts

Fadeux (Pondrôme)

12 buts

Descarpentries (Bioul), Ar. Bodart (Onhaye B), Giglio (Petigny-Frasnes), Bridoux (Schaltin)

11 buts

Deghorain (Tarcienne)

10 buts

Martin (Anhée), Labar (Assesse), Dache (Bioul), F. Baudoin et Hassani (Pondrôme)

9 buts

Hassani et A. Sohy (Gedinne), Poupaert (Petigny-Frasnes)

8 buts

Gjorgjijevski (Petigny-Frasnes)

7 buts

Lincé (Bioul), Catoul et Waldrant (Gedinne), Steeno (Onhaye B), Gigot (Pesche), Zamperetti (Petigny-Frasnes), Piérard (Rochefort B), Berny (Schaltin), Y. Sacré (Surice), Nkoue (Tarcienne)

6 buts

Brouir (Assesse), A. Delcourt et Helson (Bioul), G. Hardy (Flavion-Morialmé B), Betsem et Bouterbiat (Onhaye B), Matagne (Pondrôme), Collinet, Dumont et Servais (Surice)

5 buts

Beguin et Frérotte (Anhée), Demarcin et Nguea Edimo (Gesves), Van Crombruggen (Havelange), Loriers (Onhaye B), Maistriaux, Tenaerts et Wanschoor (Petigny-Frasnes), Servais (Rochefort B), Mullens (Schaltin)

4 buts

De Maglie, A. Dubucq et Joaris (Anhée), Conrard (Assesse), Becheker (Flavion-Morialmé B), M. Sohy (Gedinne), André et Bodson (Gesves), Coene et Br. Lizin (Havelange), Antoine et Rochette (Pondrôme), M. Brilot (Rochefort B), Otte et Simon (Schaltin)

3 buts

Hosselet (Anhée), Blasutto, Hermant et Tripnaux (Assesse), Gilsoul, S. Hardy, Janssens, Latini, Mouton et Ruyssen (Flavion-Morialmé B), T. Collard (Gedinne), Julien, Suray et Van Der Veken (Gesves), Puche (Onhaye B), Durieux, Genicot et Léonard (Pesche), Ezzeroual (Petigny-Frasnes), Bernier, Marchal et Massart (Pondrôme), Kamba, Lambert, Leleu et Mahin (Rochefort B), Guilleaume (Schaltin), Hainaut et M. Sacré (Surice), Kisita (Tarcienne)

2 buts

Beaufayt et Y. Dubucq (Anhée), Servais (Assesse), M. Delcourt, Edebouw, Jacquet et Jadoul (Bioul), Antonio Cristovao et Catteeuw (Flavion-Morialmé B), Martins de Sa, Robinet et Safari (Gedinne), Bastin, Denis, Nicolas et Pierre (Gesves), Tonglet (Havelange), Au. Bodart, Plaquette, An. & Ar. Poncelet et Tasiaux (Onhaye B), Duriau (Pondrôme), Héligers et Thomas (Rochefort B), Bernard, Colard, Grégoire et Rezette (Schaltin), Lecoyer, Magotteaux et Simon (Surice), Alessandro et Libert (Tarcienne)