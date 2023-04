Bastien Delplank arrête sa carrière

"Oui, j’arrête le foot, et pour plusieurs raisons: le fait d’avoir peu joué cette saison, la naissance de ma fille, mais aussi et surtout à cause de problèmes au dos, qui me causent des douleurs au quotidien. Quand je jouais, cela allait, mais à froid…", confie le sympathique "Baba", qui fit ses classes à Dinant (jusqu’en U19) et à Namur (un an en U11), avant de vivre une saison en P1 avec Rochefort, puis d’arriver à Onhaye, en D3, durant le mercato 2017. Il laissera le souvenir d’un joueur offensif doué techniquement, aussi élégant que correct sur un terrain. On se souviendra également que c’est lui qui avait ouvert la marque sur la pelouse d’Ostende, en octobre 2021, en 1/16e de finale de Coupe de Belgique.