Alex Cellier facile vainqueur du jogging des Oursons à Bonneville

Après la course du fiston Romain, qui suivait les traces de son papa, Alexandre Cellier a pris part à la longue distance de 12 kilomètres. Il a profité de l’allure plus rapide de Valentin Grégoire (inscrit sur la petite distance) pour prendre un peu d’avance sur ses concurrents directs comme Cédric Raemakers ou l’Andennais Logan Perin, 3e du Dernier Homme Debout, sur un exercice complètement différent. C’est finalement avec près de 2 minutes d‘avance sur ses poursuivants qu’Alex l’a emporté. "Je suis parti sur un bon rythme, juste derrière Valentin et je me suis retrouvé seul en tête à la bifurcation. Je n’avais plus qu’à gérer mon avance sur Cédric jusqu’à l’arrivée."