Six Black Bears d’Andenne présélectionnés en équipe nationale seniors

Le contingent andennais comprend trois garçons (Séraphin Laroy, Aubin Dupont et Thomas Hubert) et autant de filles (Téa Carlier, Maëline Despontin et Jennifer Malaisse).

"Téa et Maëline faisaient déjà partie de la sélection U17", précise le dirigeant d’un club qui accueille ces sélections comme une reconnaissance du travail mené au profit de cette variante en salle (notamment, via la participation régulière à des tournois belges et étrangers et l’organisation annuelle d’un Open, à l’Arena).

"Le seul petit souci, c’est qu’on va devoir se priver de ces joueurs, alors que la saison du baseball, elle, vient de commencer. La présélection va en effet se rendre à divers tournois internationaux, comme à Toulouse prochainement, afin de se préparer en vue des championnats d’Europe, qui auront lieu en novembre prochain, à Vilnius. Parmi les quatorze joueurs actuellement retenus, seuls huit rejoindront probablement la Lituanie."

Et les Andennais sont évidemment bien décidés à donner le maximum pour en être.