Quatre juniors namurois sur le podium belge

Les meilleurs U17 et U20 du pays se retrouvaient à Libramont, ce week-end, pour se disputer les titres nationaux de leur catégorie et arme respectives. Des Namurois s’y sont, comme souvent, montrés à leur avantage. À l’image de l’épéiste Mathieu Heinen (Mousquetaires Cinaciens), médaillé de bronze en U20 messieurs. "C’est d’autant plus remarquable que Mathieu y tirait en surclassement, étant toujours U17, relève Olivier Debondt. Nous en sommes évidemment ravis. Les jeunes que nous avons commencé à former depuis la création du club, il y aura cinq ans en septembre, pointent de plus en plus le bout du nez en compétition. Certains d’entre eux seront d’ailleurs en lice lors des championnats de Belgique U13 et U15, prévus à Renaix les 13 et 14 mai."