Premier renfort pour Namur

De son côté, Gembloux a bouclé son exercice par une défaite 3-1 à Tchalou B (16-25, 25-18, 25-12, 24-17) samedi. "On était super-bien au premier set et beaucoup moins à partir du deuxième, confie Audry Frankart. Ma meilleure attaquante, Madeline Piraprez, s’est blessée, ce qui a rendu la situation plus difficile. On n’avait pas beaucoup de banc et Tchalou, qui a pris confiance, s’est envolé. C’est dommage, car avec deux sets, on aurait terminé 6e. On aura quand même réussi à titiller quelques grosses équipes au second tour et signé une série de cinq victoires, ce qui m’avait décidé à rester. Mais j’espère voir des joueuses plus assidues et appliquées la saison prochaine", ajoute le coach, qui suit toujours trois recrues potentielles. "Si on attire encore une bonne joueuse et une autre en réserve, je pense qu’on sera bien."