Objectif réussi pour Loyers

Face à Profondeville, les "Rouges" avaient à cœur de cocher ce fameux septième succès (62-52). "Et chapeau à Charlotte Ippersiel, poursuit Nicolas. A rriver en cours de saison, s’intégrer d’une telle manière dans le groupe et apporter sa pierre à l’édifice. Et chapeau à toutes les filles du groupe, qui se sont battues et encore ce dimanche, il n’y avait pas que Charlotte sur le terrain mais chacune a apporté son apport point."

La quille jeudi pour Profondeville

De l’autre côté, à Profondeville, on sent que la saison commence à être longue. "Le championnat n’a pas été facile pour le groupe, parsemé par les blessures à gauche et à droite, relève l’entraîneur profondevillois, Jordan Mouchart. Ce dimanche, je sentais que les filles ont manqué d’envie, l’attitude était absente, chose que je n’avais jamais vue cette saison. Il reste encore un match à tirer ce jeudi, à Schaerbeek, où j’espère qu’on finira sur une note positive."