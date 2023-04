Couvin: les frères Mousquet succèdent à Axel Quataert

Une réunion qui doit faire suite au communiqué que le club, via son CQ Frédéric Mousquet, avait envoyé aux parents des jeunes joueurs pour les rassurer et dans lequel on pouvait lire ceci : "Non, le club n’est pas en faillite et est bien loin de l’être. Oui, il est repris par un comité qui est en formation actuellement. Oui, nous allons inscrire une équipe première avant le 30 avril. Oui, nous avons vu et contacté divers formateurs prêts à s’investir. Oui, nous allons inscrire des équipes de jeunes durant le mois de mai comme prévu. Nous sommes bien conscients que beaucoup d’interrogations vous perturbent, mais sachez que nous avons la volonté de ne rien abandonner. L’école des jeunes persistera. Un organigramme sera mis en place au plus vite et communication sera faite. Malgré l’exode de formateurs, nous avons trouvé des solutions et nous continuons malgré tout à jouer au foot à Couvin. La critique est aisée, elle n’a apparemment pas de limite pour certains. Laissez-nous travailler, prévoir et continuez à nous faire confiance. Nous avons regroupé des personnes ô combien motivées qui vont nous aider à remettre le club dans une situation saine, sereine surtout et basée sur le bien-être. Le foot est et doit rester un amusement."

Eugène à Nismes

Au rayon transferts, la rumeur qui courait depuis plusieurs jours a été confirmée : le gardien emblématique mariembourgeois, Vincent Eugène, quitte le Roi Soleil après plus de 17 ans de fidélité. Tout comme son coéquipier Hallaert, le grand Vincent rejoint les voisins de Nismes et d’ex-Couvinois comme Delpire et Lamort notamment. Un autre départ a encore été annoncé, celui de Jonathan Tsongo. Arrivé en cours de saison, l’ancien joueur de l’Union B, hébergé au centre Fedasil de Florennes, a donné son accord pour évoluer à Flavion.