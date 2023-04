Ciney: Kersten opéré du bras ce lundi

Présent au coup d’envoi de la rencontre entre Huy et Ciney, Xavier Bukasa a dû céder sa place à la demi-heure à Kersten. "Je souffre d’une entorse et ma cheville me faisait toujours mal. Pour ne pas forcer, je suis sorti. L’important est de ne pas aggraver mon cas pour être au top au moment où nous commencerons la prochaine saison", explique le médian. Ironie du sort, son remplaçant s’est lui aussi blessé plus gravement et a dû être évacué en ambulance. Victime d’une fracture du radius, avec déplacement, l’ex-défenseur de Loyers a été opéré ce lundi. "C’est imminent, confiait-il ce lundi matin après être rentré chez lui pour la nuit malgré la sérieuse blessure. Je suis allé au duel et je suis mal retombé." Le futur joueur de Rochefort B a la poisse ces derniers mois. "Mon seuil de douleur commence à avoir l’habitude ", lâche-t-il, fataliste, rappelant sa fracture du nez puis sa blessure à l’épaule alors qu’il s’est déjà "fait" les croisés. Benjamin espère être d’attaque pour entamer la préparation de la prochaine saison.