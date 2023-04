Privés de nombreux éléments, les Auvelaisiens se déplaçaient à six. Ils prenaient pourtant les devants via Grande Y Lara et un tir dévié par un défenseur (0-2). Les Mosans s’installaient dans la rencontre et réduisaient la marque (1-2). Grande y Lara rendait deux buts d’avance aux siens (1-3). Soutenus par le dynamisme de leur fanfare, les "Copères" lançaient l’offensive. Le marquoir passait de 1-3 à 5-3. Les Bleu et Noir prenaient tous les risques. Mercier relançait le suspense d’une frappe sèche (5-4). Les visités pensaient tuer tout suspense (6-4), mais Surinx, avec son toucher légendaire, relançait son équipe (6-5). Si les derniers instants étaient épiques, le score ne changeait plus. Collart (2), Henry (2), Kempinaire et Polomé se sont partagé les buts visités.

"Nous avons assisté à une belle rencontre, arbitrée de main de maître par M. Darc et disputée dans un excellent climat, se réjouissait le T1 sambrien, Régis Romainville. Il faut dire que les clubs s’apprécient. Je pense qu’un partage n’aurait pas été usurpé. Heureusement, la troisième mi-temps nous a vite consolés."

Havelange 1 – Seilles 6

Grâce à ce succès chez leur concurrent direct, les Seillois retrouvent l’échelon national. Après avoir viré en tête au repos (0-3), les visiteurs s’envolaient à 0-6. Fiasse sauvait l’honneur visité (1-6, 46e). N. Cepa Dos Santos (0-1, 9e ; 0-2, 15e), Gilsoul (0-3, 19e ; 0-5, 39e), Dejasse (0-4, 30e) et Dethinne (0-6, 40e) se sont partagé les buts andennais.

Mettet-Oret 8 – Dinant 5

Léo Graulus (5), T. Graulus et Lengelé se sont partagé les buts visités, Willot (2), Akandja, Colot et Herman, les buts mosans. "Une bonne prestation, pour consolider notre deuxième place et notre superbe saison", se réjouit le gardien djobin, Cédric Graulus.

"Mention spéciale à notre équipe féminine (seule équipe namuroise) qui va sans doute remporter le championnat hennuyer ce dimanche", précise le double buteur visiteur.

Namur UTD 5 – Leuze 4

"Une victoire qui fait du bien", lançait le coach namurois, Frédéric Lucchetta.

De 0-1, le score passait à 1-1 via le capitaine Nicholas Harte, 2-1 (sur un triplé du jeune Keylian Dury), 4-3, 5-3 (autogoal) et 5-4. Albert, Dell’Aquila, Dubuisson et Tonneau ont inscrit les buts leuzois.