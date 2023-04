Bossière B n’attendait pas son sacre… Et attend désormais celui de l’équipe fanion (photos)

Avant l’entame de la présente saison, les Bossiérois se montraient réservés et prudents, eux qui sortaient d’une campagne 2021-2022 compliquée où ils avaient dû lutter jusqu’à l’avant-dernière journée pour assurer leur maintien. Pour le coach Pierre Gilson, la volonté était d’abord de vivre une campagne plus sereine et de faire évoluer des jeunes du club en intégrant plusieurs U19. "L’objectif était d’assurer le maintien plus rapidement que la saison dernière, confirme Pierre Gilson. En pré-saison, conscient des qualités du groupe, j’ai dit à mes joueurs que tout était possible si on s’en donnait les moyens. Les joueurs ont agi… Et de quelle manière !"