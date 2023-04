Avec son Super 8, Florian Fromont est bien le meilleur réalisateur de la P1

Des suites logiques…

Fait amusant: la saison dernière, Florian Fromont (alors à Andenne) avait terminé deuxième du classement derrière l’attaquant de Ciney et devant Malcome Francotte, qui défendait à l’époque les couleurs de Spy. Cette année, Malcome, qui joue avec Grand-Leez, occupe la deuxième position du classement provisoire. S’il se maintient à cette place au terme du championnat, on peut logiquement s’attendre à ce qu’il finisse en tête la saison prochaine… À moins qu’Aissam Boutgmi (Loyers, 23 buts) ou Tanguy Jonckers (Arquet, 20 buts) ne parviennent à repasser devant lui. Ou à moins que Grand-Leez n’évolue plus en P1 la saison prochaine: les Verts ont, rappelons-le, décroché leur ticket pour le tour final ce week-end. Une montée en Nationale n’est donc toujours pas exclue pour l’instant.

… Et des histoires de famille

L’octuplé de Florian Fromont en ferait presque oublier que trois autres joueurs ont inscrit un triplé ce dimanche: Francotte et Boutgmi précisément, ainsi que le Biesmois Francesco Servidio, déjà double buteur le week-end précédént. Le Fernelmontois Grégoire Pirson a, pour sa part, marqué à deux reprises dimanche face à Beauraing lors du succès 4-1 des Hesbignons. Des Hesbignons dont le meilleur buteur s’appelle Simon Pirson (14 goals)… frère de Grégoire, et qui ont également pu compter sur la paire Sébastien (8) et Kévin (4) Sacré pour alimenter leur attaque cette année. Ce qui n’est pas sans faire écho à la situation familiale du leader de notre classement à Spy, où son petit frère Lukas Fromont (deux doublés sur les 5 derniers matches) a prouvé qu’il disposait lui aussi du même sens du but que Florian. On pourrait encore énumérer bon nombre d’autres fratries performantes cette saison en P1, mais elles ne sont pas toutes nécessairement dans les mêmes formations: Alexandre (8 buts) et Julien (5 buts) Wauquaire portent respectivement la vareuse de Grand-Leez et de Fernelmont-Hemptinne.