Anhée a étoffé son noyau pour retrouver l’élite

"Nous avions terminé la saison 2021-2022 AVC un goût de trop peu, confie le coach Éric Jonckers. Notre deuxième tour avait été plutôt moyen, en raison de plusieurs absents sur blessure. J’ai donc voulu étoffer un noyau en quantité et en qualité à l’intersaison. Et nous avons renforcé tous les secteurs, notamment les flancs avec des joueurs d’expérience pour y amener davantage de vitesse. Avec un groupe de 24 joueurs, les gars devaient accepter la concurrence d’autant que tous les postes étaient dédoublés."

Restait alors à faire prendre la sauce, qui s’est avérée réussie. "La clé du succès ? L’abnégation et la correction des joueurs. Les gars ont accepté certaines situations auxquelles ils n’étaient pas préparés, souligne l’entraîneur mosan. Nous avons aussi eu un bon mix entre expérience et jeunesse. C’est le collectif qui nous a permis de cueillir les lauriers."

Éric Jonckers, le coach anhétois. ©EdA

Alors qu’ils comptaient 8 points de retard, les Anhétois ont signé un premier "exploit" le 23 octobre 2022. "Gedinne débarquait chez nous avec un bilan de 27 sur 27 et pouvait nous reléguer à 11 unités en cas de nouvelle victoire, mais nous l’avons battu. Ce fut le tournant du championnat. Et comme l’appétit vient en mangeant, nous avons dévoré la deuxième tranche grâce à notre 26 sur 30. Assurés de participer au tour final, il nous restait à ajouter la cerise sur le gâteau avec le titre."

Les statistiques sont éloquentes en bord de Meuse: vingt victoires, trois défaites, quatre partages, 80 buts inscrits pour seulement 29 concédés et 10 clean sheets de Julien Galand. Soit la troisième meilleure attaque et la meilleure défense de la série.

En P1 la saison prochaine, l’objectif des Oranges sera de se maintenir. "La majorité des joueurs va rempiler et nous avons déjà recruté François Weynant (de l’Union Dinantaise), Noa Marchal (d’Onhaye B), Axel Becker (de Gedinne B) et Jonathan Kilewuka (de Malonne). La saison prochaine, il faudra réapprendre à ne plus gagner tous les matches", prévient tout de même le coach, qui n’en a pas tout à fait fini cette saison, lui qui vise encore le gain de la troisième tranche de P2B.