Cartes jaunes: Quertinmont, Ansiaux, Jacques.

Buts : Pirson G. (1-0, 8e et 3-1, 60e), De Becker (1-1, 25e), Lorent (2-1, 32e), Camara (4-1, 77e).

FERNELMONT : Absil, Jansen (85e Muller) Carpiaux, Lunzanga, Preudhomme, Lorent (90e Vandenkerchove), Pirson G., Jacques, Guidon, Quertinmont (68e Camara), Kulkens (79e François).

BEAURAING : Delobbe, Brolet, Ronsijn (75e Colaux), De Becker L., De Becker T. (83e Milling), Cordioli, Ansiaux, Minet, Auspert (65e Collart), Fallon, Dasty (45e Pirard).

Fernelmont veut sortir de sa spirale de défaites. Et c'est une journée spéciale qui s'annonce pour les Coalisés: quatre jeunes sur le terrain, Kevin Absil qui joue son dernier match avant de passer de l'autre côté de la barrière et un terrain voué à d'autres projets.

"Pour une dernière prestation, je suis fier de mon job", avouait le portier hesbignon. Les visités montraient les dents dès le début. À la 8, Germain servait un caviar à Pirson, qui ouvrait la marque. Ansiaux bottait un coup franc qui terminait sur la latte et était repris de la tête par De Becker. Mais une passe du milieu de terrain atterrissait dans les pieds de Lorent, qui filait droit vers le but adverse et trompait le gardien. Pirson et Camara terminaient le job en plantant les deux dernières roses.

"On a pris chaque fois l'avance aux moments voulus et je suis fier de mes jeunes, explique Benjamin Joine. Le potentiel est là et c'est de bon augure."