Une ambition tardive mais peut-êtrejustifiée

Plusieurs clubs devront-ils se mordre les doigts d’avoir gaspillé des unités faciles ou commencé à trouver leurs marques sur le tard ? Les calculettes sont de sortie, en cette fin de championnat. Et pas seulement pour rendre hommage aux mathématiques, mais aussi pour supputer quelle(s) chance(s) a l’équipe A de descendre ou pas et voir si l’opportunité leur sera donnée de participer in extremis au tour final. Plusieurs formations sont dans le cas. Malonne B, déjà qualifié, regarde avec anxiété la position de son équipe fanion, en lutte pour ne pas chuter, tout comme Jambes B. Onoz gardera-t-il sa place qualificative actuelle, en cas de perte du match contre Ham devant le CP ? Flawinne B, voire Wépion B, pourraient-ils en profiter ? Autant de questions qui vont hanter bon nombre de clubs, lors de cette dernière semaine de la phase classique du championnat. Sans oublier les nombreuses subtilités du règlement.