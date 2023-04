Carte rouge: Pétrisot (90e, 2e jaune).

Buts: F. Fromont (1-0, 1re ; 2-0, 4e ; 3-1, 41e ; 4-1, 43e ; 5-1, 64e ; 6-1, 78e ; 7-1, 82e ; 8-1, 87e), Collart (2-1, 28e), Zingle (8-2, 89e).

SPY: Tielemans, L. Fromont, F. Fromont, Jorand, Walgraffe, Bodart (65e Seron), Lassoie (72e Kempeneers), Hody, Sustendael, Boujabout, Motte.

FLAVION: Unver, Morue, Hardy, Hendrick (72e Paquet), Zingle, Vanmackelbergh (67e Hotelet), Collart, Pétrisot, Pessleux, Leleux (54e Brisebois), Michiels.

Avec 33 buts à son compteur avant le match, Florian Fromont était déjà pratiquement assuré de finir meilleur artificier de l’élite. L’an dernier, le goléador de Ciney, Jérôme Claude, en avait planté 40. Battre ce record semblait peine perdue. Pourtant, bien aidé par ses équipiers Bodart, Seron et Autequitte, l’ami Florian s’en est donné à cœur joie pour planter 8 roses dans les filets du malheureux Unver. Et il aurait pu en prendre facilement le double, s’il ne s’était interposé face au frèrot Lukas et Jorand et si des essais de Boujabout et… F. Fromont n’avaient touché le poteau. "Depuis que je joue en première, c’est mon premier octuplé, précisait le futur Manageois. Cela faisait 3 ou 4 matchs que je n’avais plus marqué et j’ai scoré à 2 reprises dès l’entame. À la pause, certains m’ont chambré pour que je continue sur ma lancée, mais jamais je n’aurais pensé battre les 40 buts de Claude. C’est de bon augure pour la finale de coupe face au Condrusien, que nous rencontrerons dimanche pour la der en championnat."