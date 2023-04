16-16, 16-10, 17-13, 13-13

LOYERS: Ippersiel 19, A.Ernoux 4, Dhaens 2, Gailly 12 (2x3), Mathieu 16, J.Ernoux 3, Gérard 6

PROFONDEVILLE: Didion 4, Lizin 10 (2x3), Bouillon 6, Arnould 9, Flahaux 6, Gaux 3, Romnée 14 (2x3), Bouchat 0, Juwe 0, Dandois 0, Romilly 0

Pour Loyers, ce derby sonne comme la dernière rencontre de la saison alors que pour les Sharks, le dernier duel aura lieu jeudi soir du côté de Schaerbeek. Les deux équipes ont à cœur de remporter ce derby pour conclure un championnat qui a été long. Les Profondevilloises prennent le meilleur départ, forçant le coach loyersois, Nicolas Rassart à prendre rapidement un temps mort. Celui-ci est bénéfique pour les Rouges, qui sous l’impulsion d’Ippersiel égalise après un premier quart assez équilibré (16-16). Les "Bleus" laissent leur adversaire prendre le large en laissant trop de largesse défensive. Il n’en faut pas tant pour que les filles du coach Rassart, prennent les commandes de la partie, une première depuis l’entre-deux initial. Loyers est devant au repos (32-26) mais les Mosanes peuvent encore revenir.

Mais les "Rouges" enfoncent le clou face aux filles de Jordan Mouchart qui manquent tout simplement d’envie face à sept valeureuses Loyersoises qui passent la barre des 10 points dans un premier temps dans le 3e acte et même prendre près de 17 points d’avance au début du dernier quart. Une fin de match assez tranquille pour Nicolas Rassart qui coachait son dernier match à Loyers, lui qui a été champion avec les U17 de Natoye la veille. "Je boucle la boucle à Loyers, explique-t-il. Je suis super-content pour les filles mais également pour Stéphane Dehasse, le directeur technique. L’objectif maintien est acquis tout en mettant trois équipes derrière nous." Pour Profondeville, il est temps que la saison se termine. "Avec les blessures tout au long du championnat, ça été long, avoue l’entraîneur des Sharks, Jordan Mouchart. Après une bonne entame, je suis assez déçu de l’attitude des filles qui ont manqué d’envie cette après-midi."

Liège Atlas 79 – Namur 72

19-24, 17-20, 26-10, 17-18

NAMUR: Colin 8, Giaux 18 (4x3), Dive 8 (1x3), Colson 17 (2x3), Godart 8 (1x3), Agabalova 11, Lemoucheux 2

Les deux équipes jouent libérés et la rencontre prend rapidement une allure fort offensive où tant Liège que Namur connaît une forte réussite à la ligne à 3 points. Les filles d’Aurélien Garraux virent en tête pour le repos avec un score de 36-44. La reprise est plus compliquée pour les Namuroises et sera décisive pour la suite de la rencontre. En encaissant un sévère 26-10, c'est Liège Atlas qui reprend les commandes avant le dernier quart (62-54).

Celui-ci sera plus équilibré mais Namur termine son championnat sur une défaite (79-72).