Après le café, les visités ne pouvaient répondre aux buts de Glibert, Maisoin (2) et Vergnon.

"Grâce à notre succès en derby à Leuze, on est certain d’être sauvés et de ne pas devoir jouer les barrages", confie fièrement le président Alain Conobert. Ce dernier promet de mettre sur pied une équipe capable de se maintenir aisément en P3 la saison prochaine.

Et quel ne fut pas le plaisir du coach vedrinois (Arquet) après son large succès (6-1) face à Flawinne. Un succès synonyme de participation au tour final.

"Cette fois, on est certain de jouer le tour final", confirme ce dernier.

L’autre coach de la série satisfait de la tournure des événements, c’est sans aucun doute David Badoux, de Rhisnes B. En effet, son succès 5-6 lui permet de s’extirper de la zone rouge. "Si on s’impose lors du dernier match contre Falisolle, on sera définitivement sauvés. À Auvelais, malgré le score de 5-6, on mérite notre succès."