Cartes jaunes: Grandjean, Leleu, Roset, Richard, Bourgeois, Bigonville, Oury.

Carton rouge: Robinet.

Buts: Roset (0-1, 4e), Bigonville (0-2, 94e).

ROCHEFORT: Lentz, Leleu, Rémy, Bertrand, Akwasi, Said, Monmart, Étienne (45e Ouedraogo), Cornet, Laloux, Lazitch.

LIBRAMONT: Delme, Bourgeois, Richard, Robinet, Nkokolo, Baudot (88e Guillaume), Roset (82e Sousa), Grandjean, Jerouville, Vandaele (90e Bigonville), Lefort (86e Oury).

Le champion Rochefort a montré un pâle visage. Au bord de la relégation, beaucoup ne donnaient pas cher de la peau des Luxembourgeois face à l’ogre de la série. Pourtant, dès la troisième minute, Roset surgissait pour reprendre un centre et ouvrir le marquoir, face à des visités encore aux vestiaires. Les Unionistes multipliaient les erreurs, mais Libramont n’en profitait pas. Les Luxembourgeois auraient pu s’en mordre les doigts, mais pouvaient remercier leur portier dans un grand jour. Akwasi en faisait les frais, reprenant de volée un centre, mais Delme se détendait parfaitement. Après ses nombreux arrêts, c’est au tour de la défense libramontoise de sauver la frappe de Lazitch devant la ligne. Après la pause, Said adressait un centre dans le petit rectangle, mais Cornet manquait d’une pointure le ballon de l’égalisation. Même en surnombre dans les seize mètres, Monmart ne concrétisait pas et voyait sa frappe repoussée devant la ligne. Dans la foulée, Cornet servait Leleu dans un trou de souris, mais Delme veillait sur ses filets et déviait le ballon du bout des gants. Les esprits s’échauffaient et après une échauffourée, Robinet était renvoyé aux vestiaires. En infériorité, Libramont concluait un dernier contre, via une tête de Bigonville

Lazitch: "On a gâché la fête"

"On ne les a pas sous-estimés. On a gaspillé. On a gâché la fête. On aurait pu jouer deux jours sans marquer. La saison n’est pas finie avec le déplacement à Aywaille et le match des champions face à Mons. On va essayer de bien finir. On a essayé d’autres systèmes de jeu pour l’année prochaine. On aurait aimé dire au revoir autrement à Ben (Benoît Leleu)".

Rentmeister: un non-match

"Si on ne met pas l’ouvrage sur le métier, on ne fera pas de résultat. On a des joueurs qui se relâchent. C’est peut-être moi le fautif vu que j’ai diminué le nombre d’entraînements, mais cette semaine ils en auront des beaux mardi et vendredi. Il y a un manque de fraîcheur et d’entretien général depuis le titre."

Sbaa à Verlaine, Senga resigne

Si Senga a prolongé, Adel Sbaa, lui, prendra la direction de Verlaine, en D2, la saison prochaine.