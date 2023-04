Certes les Belgradois n’ont pas su réitérer leur performance du match aller face à Vilvorde mais ils n’ont pas démérité et ont offert une belle résistance.

Le début de match est équilibré et les deux équipes se neutralisent pendant quelques minutes mais la réussite offensive est dans le camp de l’équipe locale qui fait la course en tête pour atteindre la mi-temps avec une avance de dix points. Les Namurois s’accrochent mais ne peuvent cependant pas refaire leur retard, au contraire, au fil des minutes l’écart se creuse et c’est en toute logique que Vilvorde fini par s’imposer: 94-74.

"Nous avons livré une bonne prestation et avons su répondre présent face à une équipe qui, il faut se l’avouer, nous est supérieure, constate sans regret le coach belgradois Didier Thémans. L’écart s’est fait petit à petit, preuve que nous étions et sommes restés dans le match tout le temps mais notre adversaire était en réussite et nous avons fait de notre mieux avec nos armes. C’est une fois de plus une défaite à l’extérieur mais il faut savoir reconnaître quand notre adversaire est meilleur et c’était le cas cet après-midi. J’ai toujours pensé que Vilvoorde était une des meilleures formations de la série et il m’a conforté dans cette idée car je n’ai pas de reproches à faire à mes joueurs".