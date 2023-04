P2A: Toujours pas de champion, mais Grand-Leez B et Tamines B sont relégués

Dans les autres rencontres du dimanche en P2A, Wépion s’est imposé à domicile contre la Jeunesse Tamines B (4-2), actant définitivement la relégation des Alloux en P3. Le constat est le même pour Grand-Leez B: malgré le partage à Aische B (1-1), ce n’est mathématiquement plus possible de finir à une autre place que les deux dernières du classement. Avec actuellement 7 longueurs d’avance sur ce duo de relégués, on retrouve Jambes et Malonne, tombeur (4-3) de Naninne. Et, avec deux points de plus, Sauvenière et Lustin qui, après le succès 0-4 des Verts, se retrouvent chacun à 30 unités. Le duel entre Petit-Waret et Ligny a été remporté par les Grognards (3-4).