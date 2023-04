P2: Anhée est champion, Tarcienne et Havelange partagent

Le tour final de P2A se jouera donc entre Gedinne (bye ce dimanche), Rochefort B (intraîtable face à Surice, 13-2), Pondrôme (2-2 contre Schaltin) et Petigny-Frasnes. Les Leus ont été battus par Bioul (5-3), c’est-à-dire par le dernier candidat hors top 5 encore en lice pour gagner la troisième tranche. Mais il faudrait pour cela que les Sang et Or l’emportent pendant qu’Anhée et Gedinne ne prennent pas un point.

En bas de classement, le duel entre Tarcienne et Havelange s’est soldé par un nul vierge, qui ne condamne encore ni l’un ni l’autre. Pesche (vainqueur 1-2 de Gesves) est à 28 points, Havelange à 27 points et Tarcienne et Surice en ont chacun 26. Pour l’instant, seul Flavion B (défait 0-4 par Onhaye B) est confirmé en P3 la saison prochaine.