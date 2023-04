20-10, 15-22, 19-13, 21-12.

NATOYE: Van Landschoot 15, Héraly 5 (1x3), Henry, Targez 5 (1x3), T. Legros 2, Georges 20 (4x3), Arts, Beuken 5, Van Doninck 2, M. Legros 6, Giaux 15 (3x3), Gilain.

BELGRADE: Debry 2, Trausch 6 (1x3), Vermeren, Ndiaye 2, Nelkofski 3, Vandekerckhove 16 (2x3), Cerquarelli 17 (3x3), Hucorne 6 (1x3), Bampolineza 5, Furnémont.

Tout heureux d’apprendre la veille son maintien définitif en régionale suite à la défaite de Linthout, Belgrade entame timidiment le derby, au contraire des Natoyens, qui jouent leur ticket aux play-off. À l’aide d’offensives plus affirmées et plus tranchantes, ils posent directement leur main sur le marquoir (10-1, 4e). Par la suite, Belgrade enfin le chemin de l’anneau mais ne communique pas en défense. Natoye s’y infiltre alors sans peine (20-10, 10e). Au début du deuxième quart, les débats sont partagés. Si les Verts mettent davantage de vie dans leurs attaques, les Jaunes travaillent intelligemment la défense adverse (28-17, 15e). D'un coup d’un seul, Belgrade hausse en pression, récupère des ballons et est en réussite, à l’image de Vandekerckhove: le match est relancé (30-29, 17e). Surpris, les visités calment ensuite l’intempérie. C’est 35-32 au repos.

Au retour des vestiaires, Cerquarelli offre à l’assemblée toutes ses qualités et maintient son équipe dans la partie (40-40 13e). Ça ne jette pas pour autant un doute dans la tête des Natoyens qui, avec un Van Landschoot des grands soirs, au four et au moulin, reprennent leur envol (47-40, 25e) Dépourvu de solutions, Belgrade accuse le coup (54-45, 30e). Georges, performant à distance, en profite pour enfoncer le clou (61-45, 32e). Étouffés par l’intensité natoyenne, les protégés de Didier Thémans ne sont pas en mesure d’inverser la tendance. Natoye a fait le job et apprend quelques instants plus tard la défaite d’Alleur, synonyme de qualification au tour final. Il rencontrera Woluwe B. "Même si l’objectif est atteint, ce n’est pas pour ça que nous devons nous relâcher, confie le pivot, Jonas Van Landschoot. Lors du tour final, tout est possible, et je trouve que nous avons un jeu qui convient, pas toujours beau mais qui est typique play-off. Néanmoins, nous nous devrons de mettre la même application défensive que contre Belgrade. Sinon, nous n’aurons pas droit à la chance."