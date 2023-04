Le champion a dû baisser pavillon devant des "Mauves" désireux de participer au tour final. Sur coup franc, Jacquet mettait les visités en bonne position. Les visiteurs répliquaient aussi sur phase arrêtée, par d’Ugo. À la 55e, Jacquet était à la bonne place sur un corner, alors que Thurion enfonçait le clou.

Taviers 1 - Andoy 5

Roberto Certo ayant exprimé le désir de ne pas poursuivre, c’est le gardien des Autoroutiers, Emerson Vandersmissen, qui se charge de l’équipe pour ce déplacement. En évoluant durant 75 minutes dans le jeu. Les visiteurs ouvrent le score via Elbarawi. Avant la pause, Jacquemart égalise. Les Hesbignons craquent au second acte. Sadiku (2) Mohomyie et Emrullahu en profitent pour décrocher un beau succès.

Schaltin B 2 - Fernelmont B 2

La première période est principalement l’apanage des Coalisés et à la 43e, Collignon reprend bien un corner de Pirson (0-1). Les visités reprennent la partie le pied au plancher et inversent la tendance par Gérard et Weibel. Le duo de coachs hesbignon réagit en jouant l’attaque et ce changement permet à Gilmart d’égaliser.

Yvoir 1 - Eghezée B 4

Les Hesbignons ont décroché leur ticket pour le tour final. Ils menaient 0-2 à la pause, sur des réalisations de Princen et A. Demaerschalk. Malgré un rythme moins élevé après le café, les Sang et Marine augmentaient leur avance par Portois et Vanachter. Dans les arrêts de jeu, Faveaux sauvait l’honneur.

Mazy A 3 - Boninne B 7

Dans ce duel très offensif, le marquoir avait déjà enregistré 5 buts à la mi-temps: 3 pour Boninne (Toussaint 2, Coulon) et 2 pour les "Marbiers", signés Dussart. La reprise était largement namuroise et se concrétisait par deux nouveaux buts visiteurs, de Hache et Coulon. À la 70e, Van Tielen réduisait l’écart. Roosen, sur penalty, et un autobut fixaient la note.

Bonneville 2 - Gesves B 2

"Quand on rate deux penaltys, c’est compliqué de gagner", laissait échapper Grégory Licour, le mentor andennais. C. Frédéric avait pourtant mis les "Orangés" sur la bonne voie. Mary ramenait la parité. Borbely parvenait à remettre les visiteurs aux commandes. Le dernier mot restait à Thurion. À 2-1 et 2-2, les visités avaient loupé deux coups de réparation.

Ohey B 3 - Petit-Waret B 4

Décimés, les "Biwacks" sont allés chercher trois points au courage. Ceuppens et Hejnal avaient refroidi leurs espoirs. Le but de Henrotte atténuait le choc. Dès la reprise, un doublé de Grenson et une rose de Henrotte assommaient les Standardmen. À la 88e, Hébette réduisait le score. Les visités loupaient ensuite le 4-4.