Arbitre: Braley.

Cartes jaunes: Virgone, Palate, Marion.

Buts: Marion (1-0, 14e ; 2-1, 53e), Cruz Dos Santos (1-1, 25e), Virgone (2-2, 74e).

MEUX: Paulus, Boreux, Van Hyfte, Palate, Paquet (71e Gaux), Smal, Baudoin, Mazy, Kinif (71e Moors), Marion, Coquelle.

JETTE: De Reymaeker, Cruz Dos Santos, Virgone, El Hajjouji, Camara, Verrue (46e Nzingo), Alves, Cortvriendt (92e Parent), Kaersoel, Kaleba, Nzayadiambu.

Privés de Rosy (hanche) et Sleeuwaert (victime de douleurs aux adducteurs et remplacé par Mazy), les Meutis, ont été accrochés par des Jettois en besoin de points et qui restaient sur deux revers consécutifs.

D2 ACFF Meux - Jette

En tout début de match, les Jettois espéraient recevoir un penalty, mais l’arbitre ne l’entendait pas de cette oreille.

Bousculés, les Namurois peinaient à développer leur jeu. "On n’est pas là !", prévenait Gauthier Smal. Un message entendu par Van Hyfte, dont la passe en profondeur était exploitée par Marion (1-0).

Les Jettois remettaient alors l’ouvrage sur le métier. Seul au petit rectangle sur le coup franc bruxellois, Cruz Dos Santos égalisait méritoirement (1-1).

Alors que Kinif était proche de doubler la mise, El Hajjouji obligeait Paulus à la parade. Rebelote devant Virgone.

Le repos était dès lors atteint sur un partage logique.

Blessé à la cuisse peu avant le repos, Verrue cédait sa place à Nzingo dès la reprise. Un début de seconde période que les Meutis abordaient avec de bonnes intentions. Opportuniste, Marion signait le doublé (2-1).

Menés, les Bruxellois couraient après le score. La jeunesse visiteuse se heurtait à l’expérience locale. "C’est maintenant que ça se passe", encourageait le T1 visiteur Luc Libert. Virgone le prenait au mot (2-2).

En toute fin de match, Paulus s’illustrait devant El Hajjouji.

La volée de Marion quant à elle s’écrasait sur la transversale.

Corentin Marion, double buteur de Meux : «Un match piège de fin de saison»

«Mes deux buts n’ont pas suffi alors que nous avions pris deux fois l’avance. C’est un peu décevant, concède le n°23 de Meux. Je pense qu’au niveau des occasions, nous méritions de gagner. Quand tu mènes deux fois chez toi, tu ne peux jamais te faire remonter deux fois. Peut-être avons-nous manqué d’un peu de rigueur à certains moments. Ces rencontres sont des matches piège en fin de saison.»

Luc Libert, entraîneur de Jette : «Du caractère»

«Nous savions que, en venant ici, il fallait du caractère. Nous l’avions dit et répété toute la semaine, confie le T1 visiteur. Nous avons changé quelques petites choses dans l’approche du match. Et les joueurs sont entrés dans la rencontre comme ils devaient le faire. Chapeau à tout le groupe! Nous restions sur deux défaites consécutives. Il était important de ne pas rentrer bredouilles de ce déplacement.»