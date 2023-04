Cartes jaunes: Depotter, Sanchez, Richir, Collard.

Buts: Richir (0-1, 2e), Boutgmi (0-2, 28e ; 0-3, 45e et 0-4, 68e).

NISMES: Rousseau, Caliskan (60e Broutin), Minet (60e Horé), Depotter, Nava Fernandes, Ghazi, Libert, Boudin (60e Fraiture), Dubuc (46e Derenne), Delporte, Sanchez.

LOYERS: Degand, Crevits, Dandoy, De Geest (63e Scaffidi), Boutgmi, Richir, Lampecco, Collard, Mathy (44e De Fraipont ; 55e Devroye), Colard, Mauléon (72e Mandil).

Les Nismois sont habitués à offrir des cadeaux à leurs adversaires et cela a encore été le cas ce dimanche, face à Loyers. Dès la première occasion du match, Boutgmi centrait idéalement pour Richir, qui ajustait pour ouvrir le score. Les hommes de Jean-François Beguin étaient sur du velours, face à des "Crayats" peu inspirés offensivement, face à un Degand qui n’a presque rien à arrêter. Juste avant la demi-heure, une incompréhension entre un défenseur nismois et son gardien offrait l’occasion à Boutgmi de débloquer son compteur but. Alors que le jeu était arrêté quelques minutes suite à la blessure de Mathy. À la reprise, Antoine Richir, de son flanc droit, centrait et trouait toute la défense fagnarde pour offrir une nouvelle rose à Boutgmi. Le match était plié au repos et la seconde période ne changeait rien pour les Nismois. Peu dangereux en zone offensive, ils se faisaient avoir, avec une nouvelle fois, le duo Richir-Boutgmi pour fixer le score.

"Je suis triste de quitter Nismes, avouait l’entraîneur nismois, Bareck Bendaha, qui coachait son dernier match à la maison. Nous sommes à notre place au classement." La satisfaction d’avoir retrouvé le chemin des filets donnait le sourire au buteur loyersois, Boutgmi. "On savait que Nismes mettrait beaucoup d’impact physique, mais on a géré."