Live foot P1: Tout est encore possible

Le tour final cherche encore deux de ses participants: on sait déjà que le dauphin du champion y sera (Loyers et Arquet ayant remporté les première et deuxième tranches) et que Biesme a sécurisé la semaine passée sa place dans le top 5. Reste donc à savoir qui de Grand-Leez, de l’Union Dinantaise et du Condrusien les accompagnera. À trois pour deux places, il y a une équipe de trop…

Enfin, en bas de tableau, l’équation comporte davantage d’inconnues, la première venant de l’échelon d’en-haut. Si Couvin descend de D3 ACFF, en tant qu’équipe namuroise revenant en P1, un siège de plus sautera cette saison au sein de l’élite provinciale, soit trois descendants. Et le chaos qui règne chez les Fagnards ne laisse guère présager d’une autre issue malheureusement. Dans ce cas, le sort des Haversinois et des Andennais serait scellé, car mathématiquement Cinaciens et Oursons ne peuvent plus quitter les 3 dernières places. Évelette serait la formation toute désignée pour filer en P2 avec eux de par sa position d’antépénultième au classement. Néanmoins, les Oheytois, en cas de 9 sur 9, peuvent encore repasser devant Chevetogne, quatrième et dernière équipe de P1 pas encore assurée de se maintenir. Hasard du calendrier, Évelette joue ce dimanche contre Haversin et le suivant à Chevetogne.

Si Couvin venait à se sauver en D3A ACFF, il n’y aurait plus que deux descendants vers la P2. Cela rendrait de nouveau possible le maintien d’Andenne et Haversin, et assurerait en revanche celui de Chevetogne.