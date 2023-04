Peut-être légèrement stressés par l’enjeu, les Coalisés ne rentrent pas parfaitement dans la partie. Les Trignolles en profitent pour sortir et se porter aux commandes grâce à un penalty réussi par Lange. Le but égalisateur de Julemont remet les hommes de Manu Delcourt d’aplomb. Libérés, ils se détachent rapidement à la reprise, sur un doublé de Delcourt, dont un sur penalty. Les visiteurs résistent, mais ne peuvent empêcher Deltombe et Neuville de creuser les distances. Lange réduit l’écart.

Surice 1 - St-Gérard 3

Les Brognois sont dans une forme ascendante et les "Fromagers" en ont fait les frais. Les hommes de Colin Denis avaient pourtant ouvert la marque par Crusnaire, qui profitait d’une floche du gardien visiteur. Les visiteurs égalisaient par leur capitaine Depree. Le coach visité secouait les siens à la pause. En vain. Un doublé de Libert permettait aux protégés de Marcel Picavet de prendre trois nouvelles unités.

Ham B 7 - Clermont 1

Les "Balouches" n’ont fait qu’une bouchée des Clermontois. Ces derniers avaient trouvé les premiers le chemin des filets via Gego. La réaction sambrienne allait submerger les visiteurs. Maes (3), Moliterno, Nenin, Muaremi et Calvy se chargeaient d’empiler les roses.

Somzée 2 - Et. Tamines 4

Les "Étoilés" ont conservé le suspense jusqu’à la dernière journée. Maurizio Lomanto n’eut pas longtemps à s’interroger, vu que Declunder trouvait la faille dans la défense visitée dès la 4e. Un doublé de l’artilleur de service, Jérémy Oostens, rassurait les supporters taminois. Le but de Massart n’inquiétait pas plus les certitudes visiteuses. À la 70e, Dumont creusait à nouveau un écart de trois buts. Celui de Massart sur penalty était anecdotique.

Olloy 0 - Tarcienne 22

Les visiteurs possédaient une très confortable avance de 14 buts à la mi-temps. Ils en ajoutaient 8 par la suite. Leurs buteurs: Milioni (7), Declercq et Pirson (5), Dogo (4) et Didion sur penalty.

Florennes 3 - Falisolle 1

Les Coalisés avaient ouvert les hostilités en déflorant la marque par Joeghmans à la 9e. Rasic parvenait à égaliser un quart d’heure plus tard. Le même Rasic mettait les "Aviateurs" aux commandes à la 66e, avant que Janssens ne fête son retour par un troisième but.

Philippeville 1 - Fraire 6

Les "Étoilés" étaient menés 0-3 à la mi-temps, grâce à des buts de Baguet, Vandenbogaerde et Contesse. À la 55e, Baguet récidivait. Le rythme baissait et Ferauge en profitait pour sauver l’honneur. Pirard et Baguet marquaient les deux dernières roses.