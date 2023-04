Les Namurois ont perdu la "finale" pour la lanterne rouge, les "Marbriers" étant venus prendre leur revanche de l’aller. Les débats ont été, en grande partie, partagés lors du premier acte. Seul le Gembloutois Arnsteyn trouva l’ouverture. Les protégés de Milan Moutiaux semblaient avoir fait le plus dur quand Barras doublait la mise. Les visités ne l’entendaient pas de cette oreille. Kouogang réduisait la marque d’un tir à distance. Djokoto sur penalty, permettait aux "Bleu et Jaune" de revenir à hauteur de leur adversaire. Maroye forçait la décision.

Jambes B 2 - Moustier B 3

Mauvaise surprise pour les "Bleus" de Michaël De Troyer, qui ont été battus par des "Zèbres" efficaces. Paris était à la réception d’un coup de coin pour mettre les Sambriens devant. Henneaux semblait remettre les pendules à l’heure en rétablissant la parité. Le but de Vogeleer remettait les visiteurs en position de force. Lairin forçait le break. Le but de Vanderstappen était trop tardif.

Jemeppe B 1 - Sauvenière B 5

Hichem El Araichi appelé aux destinées de l’équipe A, c’est David Bossart qui a repris les rênes. Les "Wawas" se détachaient via Clèment et François. Le but de Musiaux permettait aux "Chimistes" d’espérer un sort meilleur à la reprise. Le doublé de Renier annihilait ces espoirs. À la 90e, Decarpentry scellait le sort des Sambriens.

Malonne B 0 - Wépion B 4

L’off-day des gars du Champ Ha, conjugué à la présence de plusieurs éléments de P2 du côté des "Fraisiers", a mis les "Verts" dans les cordes. "De quoi retomber les pieds sur terre avant le tour final. C’est un mal pour un bien", considère le coach malonnois, Romain Tellier. Monteleone, sur penalty à la 10e et à la 43e, avait mis les pensionnaires du Bienvenu sur orbite. Les débats étaient plus équilibrés au retour des vestiaires. Cela n’empêchait pas les visiteurs d’étayer au mieux leur succès, grâce à Haubruge et Miler.

Wartet 2 - Temploux 6

Les "Dolomiens" ont sombré face aux "Aviateurs". C’était 0-3 à la pause, des œuvres de Van Mol, Nazé et Rase. Peu après l’heure de jeu, Dubois et Thiry sonnaient le réveil des Wartetis. Par un dernier coup d’accélérateur, Temploux, par Delpiero, Rase et Nazé, entérinaient un large succès.

Flawinne B 3 - Emines B 2

Les "Gozettis" étaient surpris par Seumaye. Ils redressaient ensuite la tête par Pairoux et Siscot. Le but de Sangiorgio aurait pu assommer les Bruyérois. Ceux-ci se créaient deux belles occasions par Clément, bien sorties par le jeune Lettieri (16 ans). Les Namurois loupaient aussi l’objectif par Siscot et Pairoux. Le penalty réussi par Seumaye était trop tardif.

Profondeville B - Ham 5-0 fft

Réduits à 7, les "Hannetons" ont déclaré forfait dès samedi soir.