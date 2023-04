Hastière peut toujours y croire

"Si nous sommes revenus à un point de Beauraing B, le bilan comptable est insuffisant, regrette le président hastièrois, Florian Istance. Certains matches se sont joués sur des détails et auraient pu nous sourire, mais il ne faut pas se trouver d’excuse. Si nous descendons, nous ne devrons nous en prendre qu’à nous-mêmes. Avec un peu plus d’envie ou de sérieux, nous aurions pu compter une dizaine de points en plus. J’en profite pour féliciter Thy-le-Château pour son titre, qui me semble mérité sur l’ensemble de la saison. Bonne chance à nos voisins et amis dinantais pour le tour final.’