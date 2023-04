Cartes jaunes: Cappelle, Santarossa.

Carte rouge: Puerta Lopez (44e).

Buts: Francotte (1-0, 6e ; 3-0, 83e ; 4-0, 89e), Boreux (2-0, 18e).

GRAND-LEEZ: Legrand, Evrard, Grégoire (78e Devigne), Kindermans, Wauquaire, Longin (67e Gilissen), Ligot, Boigelot (83e Feldbusch), Francotte, Piazzalunga, Boreux (69e Barry).

CHEVETOGNE: Evrard, Sevrin, De Bona, Santarossa, L. Minon, P. Minon (85e Hottias), Desille, Ergot (69e Dubois), Puerta Lopez, Simon, Cappelle.

Privés d’Ayika (revalidation), de Barbarin (blessé au genou) et de Van Bets (suspendu), les Gembloutois devaient s’imposer pour valider leur ticket pour le tour final. Orphelins de Gauchet et Jugnot, blessés, de Grégoire, Mathieu et Servais, suspendus, et de Mailleux, absent, les "Coccinelles", qui saluaient le retour des Derese et Hottias, et de L. Minon, ne pouvaient rentrer bredouilles au risque de jouer leur saison, dimanche prochain, contre Evelette-Jallet. Les acteurs montaient sur le terrain en compagnie des U8 entraînés par Ludovic Hurdebise. Francotte ne tardait pas à trouver la faille. Boigelot et Longin étaient proches de doubler la mise. Boreux était plus heureu. Sur du velours, les Gembloutois géraient facilement les rares offensives visiteuses. La première frappe cadrée des "Rouges" venait des pieds de Sevrin. L’essai de De Bona rebondissait sur la transversale. La tâche visiteuse se complexifiait avec l’exclusion de Puerta Lopez. En supériorité numérique, les Vert et Noir contrôlaient la seconde période. Francotte corsait l’addition dans les dernières minutes (3-0 et 4-0 sur un assist de Feldbusch). À noter le très bon arbitrage du trio Lemaire, Bonanno, Helson.