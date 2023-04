Forfait à Évelette, Haversin redescend en P2: "Un week-end noir pour le foot"

Le duel entre 2 formations qui pouvaient encore mathématiquement se sauver n’a pas eu lieu, le comité haversinois ayant opté pour le forfait vendredi, reléguant officiellement son équipe en P2. Et offrant à Évelette un sursaut d’espoir (en pointant à 2 points de Chevetogne), dans l’attente du verdict de la D3, où Couvin est en passe d’y assurer finalement son maintien. Le secrétaire et homme à tout faire de Haversin évoque un ras-le-bol et un manque de respect de la part d’une partie de l’équipe pour expliquer sa décision. "On aurait été à peine 11 à Évelette. En plus des suspendus et blessés, certains joueurs m’ont dit ne pas avoir envie d’y aller", précise Frédéric Quinet. Le forfait, bien qu’évoqué en semaine, a surpris le noyau des Jaune et Noir. "Je ne pensais pas que ça se ferait vraiment, regrette le T1 Jean-François Grégoire. Quand ça s’est confirmé, j’ai aussitôt envoyé un message à Régis Diluzolele pour m’en excuser. Pour l’éthique sportive, je ne suis pas d’accord avec ce forfait, qui a de lourdes conséquences: il n’y a plus que 2 points entre Chevetogne et Évelette et les équipes se rencontrent la semaine prochaine." Triste, déçu, voire dégoûté, le coach haversinois veut cependant remettre l’église au milieu du village, et défendre aussi son secrétaire. "C’est facile de tirer sur le pianiste, enchaîne J-F. Mais Fred est tout seul pour gérer le club. Il a ses raisons et elles sont bien plus complexes que ce qu’on peut croire. J’ai lu énormément de commentaires sur les réseaux sociaux mais ces gens ne savent pas à quel point c’est compliqué pour lui. Quand on sait ce qui se passe en interne, ce n’est certainement pas Fred qui est responsable de la descente en P2 . Sportivement néanmoins, je reste honteux de ce forfait, c’est un week-end noir footballistiquement !"